Accidente en acceso sur: un camión intentó rebasar un auto y lo terminó chocando

Pasada las 8 de la mañana, se registró un nuevo accidente en el acceso sur a la ciudad de San Salvador de Jujuy a la altura del empalme de Ruta Provincial 1, Ruta Nacional 66 y 9.

Los protagonistas son un camión y un auto particular donde circulaba una familia junto a su hija menor de edad.

Canal 7 estuvo en el lugar y según los testimonios, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido sobre Ruta Provincial 1 cuando el camión intentó rebasar al auto, pero no logró calcular las dimensiones y terminó chocándolo en la parte trasera.

Accidente sobre Ruta Provincial 1

Por el impacto y la calzada mojada, el auto giró como un trompo y quedó detenido de costado sobre la cinta asfáltica. El conductor del vehículo de menor porte dialogó con Canal 7 y explicó: “Venía circulando normal por el carril derecho, el camión me ve, pero no calcula a la velocidad y distancia que iba y me tocó la parte de atrás y me hizo girar con toda la familia adentro”.

Luego agregó: “Veníamos todos despacio por cómo se forma el embudo en esta zona, veníamos a 30 o 40. Me dañó todo el lateral izquierdo, pero fue un susto más que nada ”.