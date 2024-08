Agosto trágico: murieron 10 personas por siniestros viales en Jujuy

Murieron 10 personas en siniestros viales durante el mes de agosto en Jujuy. Los hechos fatales se registraron en distintos puntos de la provincia e involucraron a vehículos de distintas índole: la mayor cantidad de víctimas fueron motociclistas.

Alejandro Marenco, el secretario de Seguridad Vial, aseguró: “nos preocupa que este mes hayamos tenido una gran cantidad de fallecidos, consecuencia del no uso del casco. Hasta el momento llevamos 10 fallecidos, de los cuales 6 fueron motociclistas”.

Uno de los aspectos más relevantes tiene que ver con la velocidad de manejo y, en cuanto a los motociclistas, el no utilizar el casco de seguridad. En los hechos fatales no se registra el control de alcoholemia, porque el cuerpo queda a cargo de la determinación de las fiscalías, que pueden ordenar si se puede, o no, realizar un muestreo de sangre para observar la graduación de alcohol en ella.

La mayoría de los casos tuvieron lugar en radios urbanos y fueron protagonizados por menores de edad. “Hay que apelar a la conciencia de los padres, porque no tienen la capacidad de negarles en el uso de una motocicleta a sus hijos”, sostuvo Marenco.

En consecuencia de la cantidad de los siniestros, el funcionario declaró: “los operativos por alcoholemia se incrementaron. Si no se toma conciencia y mejoran la conducta, más de lo que se hace no alcanza; cuasi militarizar las calles no se puede, porque las víctimas fluctúan según y como la gente lo genere”.

“Este sábado se termina el mes y a pesar de todo, el indicador respecto al año pasado tiene una merma en cuanto a la mortalidad, de la misma manera con el mes de julio, hay varios fallecidos producidos en el mes pasado”, finalizó el secretario de Seguridad Vial.

RECOMENDACIONES PARA UNA CONDUCCIÓN RESPONSABLE