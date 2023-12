Asesinato en barrio Belgrano: existía una disputa previa entre la víctima y los asesinos

Durante la mañana del 24 de diciembre, un hombre fue asesinado por dos sujetos en el barrio Belgrano , en proximidades del puente Otero. En las últimas horas se conoció que los dos autores del homicidio se entregaron a la Justicia con sus respectivos abogados.

Valeria, pareja de Ricardo dialogó con el programa “El Puente Informativo” de AM630 y explicó como ocurrió el crimen.

“Ricardo llegó de Punta Diamante a mi casa, donde vivíamos nosotros y me dijo que salgamos. Salgo detrás de él y me contó que le metió una piña a un joven que lo había amenazado en Villa San Martín a lo que le dije que no vuelva a hacer eso. Minutos después, llegó uno de ellos en la motocicleta, se bajó con el cuchillo y lo empieza a perseguir, luego llega el otro hombre y también lo persigue por el otro lado y al ver que no tenía salida, saltó unas piedras se cayó y lo apuñalaron en el suelo ”, comentó la joven durante los primeros minutos del crimen.

Luego, aseguró que el joven se levantó tras ser apuñalado, siguió corriendo por un pasillo y se escondió en un negocio donde los “atacantes le acuchillaron la mano”. Al escuchar la situación, los vecinos salieron a la calle y los agresores huyeron. En ese momento, la víctima perdió la vida .

Valeria, explicó que el motivo por el cual habría iniciado el conflicto que terminó en un desenlace fatal fue que: “habían amenazado a Ricardo, le dijeron que le iban a sacar la motocicleta y las zapatillas, a lo que respondió que no. Mi pareja estaba ebrio y enojado en ese momento y le pegó una piña a uno de ellos . Tras la piña, lo quisieron atacar con los cuchillos, pero no pudieron alcanzarlo porque corrió”. Detalló que este primer encuentro tuvo lugar a las 6 de la mañana y el homicidio ocurrió cerca de las 11 hs. Según le comentaron, los asesinos serían primos.

La joven explicó que tenían un hijo en común que se encontraba durmiendo durante el asesinato.

Por su parte, el abogado Diego Cussel habló con los medios en conferencia de prensa en el Ministerio Público Fiscal e indicó: “las dos personas están imputadas por Homicidio Simple ” y una de ellas se presentó en primer lugar con un abogado, sin la arma blanca y sin las motocicletas.

Cussel, detalló que si existió el enfrentamiento previo entre las personas.

“La autopsia se está realizando en este momento a pedido del MPA, para precisar la cantidad de heridas que tenía", aseveró. Además, contó que ya tomaron declaración de su pareja y se encuentran recabando más información.

Se pidió a la División Antecedentes de la policía para establecer nombre, apellido y DNI de los detenidos y en caso de encontrarlos culpables, el artículo 79 prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.