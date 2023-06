Dos motociclistas chocaron entre ellos en Aguas Calientes: uno de los conductores fue trasladado al hospital

Dos motociclistas chocaron entre ellos sobre Ruta Provincial N°61 en la localidad de Aguas Calientes. Uno de ellos resultó herido y fue trasladado al hospital.

Según logró conocer Somos Jujuy el hecho, ocurrió durante la tarde de este martes a la altura del estadio del Club Atlético Aguas Caliente, cuando dos motocicletas impactaron entre ellas por motivos que continúan bajo investigación. Los conductores, circulaban sin casco de seguridad.

Un joven de entre 25 y 30 años manejaba una de las motos y le hicieron el test de alcoholemia el cual arrojó resultado negativo. Mientras que el conductor del otro vehículo fue derivado al Hospital Zabala con diagnóstico de politraumisto y no se le realizó el test de alcoholemia.

Intervino personal de la Unidad Regional N°6 y Same.

Jujuy: quiso estacionar en la banquina y cayó a un zanjón

Una camioneta 4x4 con dos ocupantes cayó esta tarde a un zanjón al costado de la Ruta Nacional 9, en la localidad de Bárcena, cuando el conductor intentaba estacionar en la banquina. Afortunadamente no sufrieron lesiones.

Fuentes policiales informaron que el accidente se produjo cerca de las 13 horas de este martes cuando en la camioneta 4x4 Nissan Frontier viajaban el conductor y una acompañante, ambos oriundos de la Ciudad de Buenos Aires.

El hombre que manejaba quiso detenerse al costado de la Ruta 9 y cuando retrocedió no advirtió la presencia del zanjón y el vehículo cayó quedando apoyado sobre el lateral derecho, sin posibilidad de regresar a la ruta.

De inmediato llegó al lugar una ambulancia del Same. Los enfermeros asistieron a los protagonistas, que a pesar de lo ocurrido, no sufrieron lesiones y no fue necesario el traslado a una guardia médica.

Trabajó en el lugar también personal policial de la Seccional 12 quienes realizaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó resultado negativo.