Femicidio en Tucumán: tenía siete denuncias por violencia de género, mató a su ex y se suicidó

La justicia y las fuerzas de seguridad volvieron a fallar en su función de cuidar a las víctimas de violencia de género. Pasadas las 20 horas del lunes en Tucumán, una mujer de 28 años fue asesinada a balazos por su expareja, quien había sido denunciado en siete oportunidades diferentes y sobre quien pesaba una perimetral. Tras el hecho, el asesino huyó y se suicidó.

El hecho ocurrió en un gimnasio del municipio de Las Talitas, donde se encontraba entrenando la víctima, Belén Saravia, hasta que irrumpió en el lugar Cristian Allende, de 36 años, portando un arma de fuego.

Frente a todas las personas que en ese momento se hallaban en el gimnasio, Allende le disparó al menos cuatro veces a Saravia y la asesinó. Tras cometer el femicidio, el hombre huyó y se suicidó.

Según dijeron las fuentes de la investigación, el hombre se ahorcó con los cordones de sus zapatillas, mientras que la pistola Bersa calibre .380 que utilizó para asesinar a Saravia, quedó tirada en el gimnasio.

Allende tenía siete denuncias previas por violencia de género, a la vez que pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento a la joven asesinada.

El desgarrador comunicado de la familia de la víctima

Una familiar de la víctima se expresó en su red social Facebook: "Mi Belu descansa en paz, te amo prima hermosa", escribió.

"Siete denuncias, violaba las perimetrales, fiscales y jueces misóginos responsables. Si estaba preso no la mataba, pero como la Justicia es misógina, hoy Belén fue asesinada. La familia tendría que pedir la destitución del juez, que no hizo nada", indica otro de los mensajes publicados en redes sociales, acompañado de una foto de la víctima.

Por su parte, otro primo de Saravia se manifestó y apuntó también a la Justicia. "Toda una vida por delante, que Justicia de mierda que tenemos lpm. Mucha fuerza para toda tu familia, prima, descansa en paz" (sic), señaló.

"Tu asesino nunca te tendrá, él apagó tu vida, pero nunca serás de él. Te mató, pero no te tendrá dónde él está. Dios te abraza ahora ´Belencita´ querida. Que no haya más Belén Saravia con miedo, que no suceda más esto con ninguna mujer, basta de esta Justicia que no la ayudó, que no la protegió", escribió otro familiar.