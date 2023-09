Feroz incendio en la feria minorista de Perico: se quemaron 18 puestos y los bomberos siguen trabajando

Alrededor de las 4 de la mañana de este miércoles comenzó el incendio en el interior de la Feria Minorista de Perico y por la cantidad de ropa y material combustible, hay algunos sectores de la feria que todavía continúa con el fuego activo.

Canal 7 de Jujuy estuvo en el lugar y según la información, hasta el momento, son 18 puestos los que sufrieron el daño total de su infraestructura. Bomberos de la policía y Bomberos voluntarios de Monterrico trabajan en el lugar junto a feriantes que utilizan baldes para intentar sofocar el interior de uno de los locales comerciales.

Un gran número de trabajadores y vecinos se encuentran en el lugar para poder ayudar al igual que personal de Infantería que ayudó a levantar las persianas de los locales. Es considerable la columna de humo en el lugar.

En los alrededores de la feria se encuentran dos autobombas que no pueden ingresar ya que el predio de la feria no cuenta con un ingreso para camiones y esto hace que se dificulte el trabajo y sólo se pueda actuar con mangueras.

Hasta el momento nuestro medio pudo saber que el incendio provocó grandes pérdidas materiales y hay trabajadores que se encuentran desbordados emocionalmente porque perdió prácticamente la totalidad de sus fuentes de trabajo.

Por otra parte, se pudo confirmar que no se lamentan víctimas fatales y se investiga cuál fue la causa de origen del foco ígneo en dicha feria. Una de las feriantes dialogó con Canal 7 y explicó que se encontraban ayudando en el lugar ya que otra de las trabajadoras que presenta discapacidad "se quedó sin nada". Luego la mujer indicó: "Nosotros siempre tenemos la precaución de bajar la llave que hay en cada puesto, pero lamentablemente no todos entiende".

Además, la trabajadora explicó que el incendio se originó a tres puestos del suyo y cuando tomó conocimiento de la situación y llegó hasta el lugar, "pero el puesto del vecino ya estaba ardiendo y el fuego empezó en el mío, pero no lo pude abrir, los bomberos no me dejaron acercarme y no pude salvar nada, me quedé sin nada".

Luego agregó: "Con certeza todavía no sabemos qué pasó y cómo se originó el incendio. Están terminando de apagarlo en parte, pero se apaga y vuelve a renacer porque las cosas son muy inflamables" y finalizó asegurando: "Lamentablemente tenemos que empezar de nuevo a pulmón".

Hay feriantes que se acercaron hasta el lugar para poder rescatar lo poco que les quedó y la situación todavía continúa fuera de control.

Posteriormente un vecino de la zona habló con nuestro medio e indicó: "Vengo a ayudar, pero lamentablemente hay otras que vienen a hacer daño", haciendo alusión al robo del teléfono celular que sufrió uno de los bomberos mientras se encontraban sofocando el incendio.



En el lugar también se hizo presente el jefe de Bomberos la policía, Jiménez, quien detalló: “Se combustionaron cerca de 18 locales ya hora se está tratando de determinar las causas, pero esto va a llevar tiempo”.

Luego agregó: “No podemos frenar a la gente que ingresa, lo que hace más compleja nuestra labor. Afortunadamente se logró el corte de la energía eléctrica para comenzar a trabajar en horas de la madrugada y por ahora no hubo lesionados”. Además, indicó que fueron alertados de la situación a las 4.35 de la mañana.