Nueve personas fallecieron en los primeros 20 días de octubre en Jujuy

Mes a mes, hay que lamentar fallecidos por accidentes fatales, homicidios o incidentes que ocurrieron a lo largo y ancho de Jujuy.

En lo que va de ocubre, 20 personas perdieron la vida en diferentes localidades de la provincia. Este mes, se pueden encontrar víctimas fatales de diferentes edades y que fallecieron por diferentes circunstancias.

Somos Jujuy realizó un relevamiento de todas las muertes que se produjeron:

Un joven murió tras derrapar en su motocicleta en la ciudad de Palpalá

La primer muerte se produjo el 1 de octubre por la madrugada, cuando un motociclista murió en el hospital tras surfir un accidente de tránsito el día sábado 30 de septiembre.

Según pudo saber Somos Jujuy, cerca de las 21hs del sábado, un joven que circulaba a bordo de su motocicleta marca Motomel 110cc de color gris, perdió el control del rodado sobre Av. Evaristo Carriego y Av. Belgrano.

Tras el derrape, se hizo presente en el lugar personal policial y del SAME quienes brindaron las primeras asistencias al conductor que debió ser entubado y posteriormente derivado hacia el hospital Pablo Soria de la capital jujeña.

El joven de 24 años presentaba fractura de cráneo, hundimiento por derrape de moto y ya en la guardia del hospital, en horas de la madrugada del domingo, sufrió un paro cardiaco y finalmente murió.

Tres personas viajaban en moto por Tilcara, chocaron con un poste y una de ellas murió

El 3 de octubre, una mujer de 26 años murió en la localidad de Tilcara tras chocar con un poste en la motocicleta.

El episodio se registró durante la madrugada, alrededor de las 01:35, en la Av. Costanera a la altura del barrio Matadero en la mencionada ciudad, donde estuvo involucrada una motocicleta marca Motomel Blitz color blanco de 110 cilindradas en la cual viajaban tres personas (dos hombres y una mujer).

Según indicaron las fuentes, por causas que se tratan de establecer, el rodado habría impactado con un poste de cemento, lo que ocasionó el deceso inmediato de uno de los ocupantes del vehículo.

La víctima fue identificada como M. C. A., tenía 26 años de edad y domicilio en Tilcara.

Por otro lado, comentaron que los otros dos ocupantes en primera instancia fueron derivados al Hospital Salvador Mazza de la localidad quebradeña y posteriormente trasladados al Hospital Pablo Soria.

En el nosocomio local, el varón y la mujer que sobrevivieron al siniestro fueron diagnosticados con politraumatismo y quedaron internados en observación.

Yuto: un niño de 2 años murió tras ser golpeado por un caballo en el rostro

En un lamentable accidente, un niño de 2 años falleció en Yuto tras recibir un golpe de un caballo. El trágico hecho tuvo lugar el día sábado 7 de octubre en horas de la tarde en el barrio 17 Hectáreas en la localidad de Yuto.

Según informó la policía de Jujuy, el menor se encontraba en compañía de sus padres cuando recibió el golpe de un caballo en la parte del rostro. Inmediatamente, fue asistido y trasladado con urgencia por personal del Same al hospital Oscar Orías.

Desde el hospital realizaron la derivación a cuidados intensivos del hospital Materno Infantil de San Salvador. En el momento que era trasladado, falleció a la altura del Cuarteadero. Se determinó que la causa de su muerte fue por un shock hipovolémico secundario que le produjo un paro cardiorrespiratorio.

Intervino la Seccional 22 en el accidente.

Accidente fatal en El Carmen: dos jóvenes fallecieron tras chocar con un poste de alumbrado público

Nuevamente, un accidente de tránsito fue la causa de la muerte de dos jóvenes de 19 y 23 años en la localidad de El Carmen durante el miércoles 11.

La policía de Jujuy informó que el siniestro vial tuvo lugar sobre Avenida 9 de Julio esquina Avenida Eva Perón del barrio centro.

Por causas que se tratan de establecer el conductor de 19 años, el cual viajaba acompañado de un joven de 23 años, perdió el control del vehículo e impactó contra un poste de alumbrado público. Como consecuencia del impacto, la motocicleta marca Gilera salió despedida e impactó contra otra marca Corven color negra, el cual no presnetó lesiones de gravedad.

El personal del Same realizó el traslado de ambos ocupantes del primer vehículo de menor porte al Hospital. El joven de 19 años llegó al centro de salud sin signos vitales. El acompañante, falleció en el camino cuando era derivado al hospital Pablo Soria por las graves heridas por lo que la ambulancia retornó al hospital de El Carmen.

El ayudante de fiscal dispuso que se realicen las pericias en el lugar del hecho y se proceda al secuestro de los vehículos. Se conoció que ambas víctimas viajaban sin casco. El médico de policía no ordenó autopsia por lo que el cuerpo de los jóvenes fue entregado a sus familias.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional N°8.

Un hombre murió en un residencial de Jujuy: se habría intoxicado por monóxido de carbono

En una accidente que tuvo lugar en un hospedaje de la capital jujeña, un hombre de 37 años fue hallado sin vida el jueves 12 de octubre. La causa de la muerte sería intoxicación por monóxido de carbono.

El hecho fue descubierto en horas de la tarde de este jueves, cuando personal del residencial concurrió a la habitación que el sujeto, que tenía registrado domicilio en la provincia de La Rioja, había alquilado el día anterior. Debido a que se había excedido en el plazo de salida, acudieron al cuarto.

Tras tocar en reiteradas ocasiones la puerta y no obtener respuesta, las trabajadoras de limpieza del lugar ingresaron a la habitación y hallaron al hombre sobre la cama, acostado boca arriba.

Luego de dar aviso a la Policía sobre la situación, la médica de la fuerza realizó el examen cadavérico determinando que el cuerpo no tenía ningún tipo de lesión y que la causa de la muerte podría ser una intoxicación por monóxido de carbono.

El ayudante fiscal a cargo de las actuaciones dispuso que el cadáver sea trasladado a la morgue judicial para que se realice la autopsia correspondiente y se determinen las causales del deceso.

Perico: un hombre de 65 años sufrió un paro cardíaco mientras arreglaba su bicicleta y murió

El día domingo 15 de octubre, un hombre de 65 años sufrió un paro cardiorrespiratorio y murió en la puerta de su vivienda.

El trágico hecho tuvo lugar el día domingo alrededor de las 18 hs en el barrio La Paz de la localidad de Perico.

Según informó un vecino de la zona que llamó a la policía, pasó por la vereda de la casa de la víctima y observó que tenía la puerta abierta de su casa mientras arreglaba su bicicleta. Media hora después, volvió por la misma zona y se dio cuenta que el hombre estaba tendido en el suelo con la bicicleta encima, le costaba respirar y tenía la vista perdida.

Inmediatamente, solicitó la presencia policial y llamo al Same. Al arribar al lugar, la enfermera constató que ya no tenía signos vitales y no presentaba signos de violencia. El médico de la policía determinó que el adulto mayor sufrió un paro cardiorrespiratorio no traumático por lo que no fue necesario la autopsia.

El ayudante fiscal dispuso que se inicien las actuaciones sumarias de prevención por Investigación Penal Preparatoria.

Murió un joven en Libertador tras perder el control del auto y terminar en la banquina

Ocurrió en la madrugada del día lunes 16 de octubre, en la Ruta Nacional N° 34 a la altura del kilómetro N° 1238, antes de llegar al lote Palo Blanco, tras perder el control del auto que manejaba y terminar en la banquina.

En el Gol, de color gris, también circulaba una joven de 23 años, que fue trasladada por el personal del Same al hospital Oscar Orías tras el hecho.

El conductor, que tenía residencia en el barrio 22 de Mayo, murió en el lugar del suceso, cuando arribaron los agentes de emergencia y de la Policía no tenía signos vitales.

Discutió con un hombre y lo mató de varias puñaladas dentro de un comercio en Palpalá

Este martes se produjo un homicidio en la localidad de Palpalá en un comercio a plena luz del día.

Fuentes policiales informaron acerca de un procedimiento mediante el cual lograron detener a un hombre acusado de asesinar a otro a plena luz del día dentro de un local comercial en la ciudad Palpalá. El incidente ocurrió en la intersección de la Avenida Libertad y la calle Bolivia, en el barrio General Güemes, alrededor de las 19:30 horas.

La víctima fue identificada como Enrique Antonio Acosta y, según pudieron establecer los agentes policiales, venía teniendo una discusión con P.J.S. sobre la vía pública y cuando ingresó al establecimiento fue atacado con un arma blanca.

El agresor le infligió múltiples puñaladas e hirió gravemente al hombre . Tras el ataque, Acosta fue trasladado por personal del SAME de inmediato al Hospital Gallardo, donde recibió atención médica de urgencia. Dada la gravedad de sus heridas, fue posteriormente derivado al Hospital Pablo Soria.

Lamentablemente, en horas de la noche, las lesiones se agravaron y el hombre murió.

Desde la fuerza indicaron que los policías lograron detener al agresor en el lugar de los hechos. La División Homicidios de la Dirección General de Investigaciones se hizo cargo de la investigación para esclarecer los motivos detrás de este ataque fatal.

Además, se llevaron a cabo tareas de criminalística en el lugar del incidente por parte del personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y ayudante fiscal Andrés Ugarte.