Un turista de Buenos Aires falleció en un hostal de Humahuaca

Un turista oriundo de la provincia de Buenos Aires falleció este domingo en un hostal de la ciudad de Humahuaca. Horas antes concurrió al hospital por fuertes dolores en el pecho y pico de presión.

Según consta en la denuncia policial, a las 7:10 de este domingo personal policial tomó conocimiento fallecimiento de una persona que se encontraba hospedada en un hostaI ubicado en calle Santa Fe del barrio Centro de la ciudad de Humahuaca.

El hombre fue identificado como C. A. F., de 58 años de edad, quien se encontraba con dos personas que ocupaban la misma habitación, también turistas.

Fue el hijo del encargado del hostal quien a las 3 de la madrugada lo trasladó al hospital local en razón de que el turista presentaba dolores en el pecho (pico presión).

Luego de ser asistido regresó al hostal y según lo manifestado por las personas con las que compartía la habitación a las 06:30 aproximadamente se levantó al baño y luego se recostó. Posteriormente, al intentar despertarlo, el mismo no reaccionaba. Es por ello que sus acompañantes dieron aviso al personal del Same, quienes no pudieron reanimarlo.

Tomó intervención el ayudante fiscal Dr. Luis Cabana quien ordenó resguardar el lugar a la espera de su concurrencia y nuevas directivas. Trabajó en el hecho personal de la Seccional 15 de Humahuaca.