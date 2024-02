Adorni: "El Gobierno fue elegido para representar a los argentinos que quieren un país mejor"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó este viernes "la titánica tarea" que las fuerzas de seguridad cumplieron el jueves en el operativo de Plaza Congreso, mientras se debatía en la Cámara baja el proyecto de la Ley "Bases", y respecto de las protestas señaló que "El Gobierno no fue elegido para mantener contentos a todos, si no para representar a los argentinos que quieren un país mejor, que son la gran mayoría".



En su habitual conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada, el funcionario nacional ponderó también a los diputados de diversas fuerzas políticas que "con agallas, se pusieron del lado correcto de la historia" y que comprenden que la gente "ha elegido en las urnas el cambio" de paradigma.



"La Cámara de Diputados continua debatiendo la Ley 'Bases', esperando todos que sea el principio de un cambio de época y que Argentina siga profundizando el camino que vinimos a hacer, donde la libertad, la propiedad privada, el respeto por la ley y el mérito vuelvan a ponerse en valor", señaló Adorni.

Aunque dijo que se trata de una cuestión de técnica legislativa, no rechazó que el debate de esta iniciativa impulsada por el Gobierno nacional continúe este sábado.



Mientras tanto, en la Casa Rosada desmintieron que pueda concretarse una reunión con los mandatarios provinciales en las próximas horas: "Va a ser inmediatamente después de que se apruebe la ley. Los gobernadores son los que están interesados en tratar un pacto fiscal", aclararon.



Respecto a los incidentes que se sucedieron en las inmediaciones del Congreso, el portavoz informó que, además de siete agentes de seguridad heridos, hay ocho detenidos por resistencia a la autoridad.



"Es infantil tener que explicar que quien corta la calle está cometiendo un delito, que quien agrede a un agente, comete un delito y, ahora, eso tiene consecuencias", destacó.



En ese sentido, añadió que "no hay plan B para la batalla cultural" y que afirmó que quienes se manifestaron este jueves "no representan a los trabajadores".

Consultado por los periodistas por los más de 20 trabajadores de prensa que sufrieron heridas de bala de goma o fueron golpeados por efectivos policiales, Adorni se limitó a responder que el Gobierno "sí" quiere que exista libertad de prensa para cubrir manifestaciones.

Por otra parte, respecto de la intervención de los Medios Públicos (TV Pública, Radio Nacional, Télam y Contenidos Públicos), el vocero presidencial aseguró que aún "no está definido" el destino de esas empresas del Estado.



"Estamos en línea con el reordenamiento de las empresas públicas que llevará mucho tiempo. Los que efectivamente trabajan de buena fe y aportan valor, no tienen porqué preocuparse", añadió el vocero en referencia a los empleados de los medios públicos.



Además se refirió a la situación social y a los incidentes que se produjeron ayer frente a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano, destacando la voluntad del Gobierno de "terminar con la intermediación".



En ese sentido, dijo que "parece más razonable" que las compras de alimentos las manejen los comedores ya por "la eficiencia" y por "una cuestión nutricional", pero aclaró que "solo se va asistir a los que cumplan con los requisitos" impuestos por la cartera que maneja Sandra Pettovello.

Fuente: Télam