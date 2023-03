Alberto Fernández: "Estoy seguro de que vamos a ganar las elecciones"

La coyuntura en cuestiones de violencia de género siempre empujó a Alberto Fernández a posicionarse en las aperturas del festival Nosotras Movemos el Mundo, como el caso ocurrido en Palermo en el 2022. Para esta cuarta edición en articulación con el Ministerio de Cultura, que tuvo su ceremonia de apertura en el Centro Cultural Néstor Kirchner, el presidente repasó las políticas impulsadas por su gestión en el sector y se permitió el optimismo de cara al 2023. "Estoy seguro que vamos a ganar las elecciones", señaló.

La edición 2023 del festival Nosotras Movemos el Mundo incluye actividades culturales con perspectiva de género en siete distritos del país y capacitaciones virtuales. Las propuestas van desde la música hasta el cine, pasando por el desarrollo web y el gaming. Se puede conocer el cronograma completo en su sitio web.

Alberto Fernández protagonizó la apertura del encuentro, considerando que "no hay algo más horrible que la desigualdad. Pero más horrible es la desigualdad que tiene que ver con el género". En ese sentido, anheló que "es momento que nos fijemos la utopía de la igualdad". "No me dejen soñando solo, sueñen conmigo. Vamos a cambiar el mundo de una vez por todas", pidió y entendió que "hace falta que aparezcan cada vez más hombres reclamando junto a las mujeres".

En referencia al nombre del festival, el presidente consideró que resulta "una convocatoria muy genuina de mujeres que movieron el mundo muchos años y siglos sin que nadie reconociera que movían al mundo". "Por ahí las primeras que salieron a la calle no se dieron cuenta que iban a salvar la vida de miles de personas y darle seguridad en el trabajo a miles de otras".

El mandatario subrayó la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante su gestión y las últimas políticas impulsadas por ese organismo: el Programa Registradas y el Plan Acompañar. " Yo lo único que hice fue subirme a la marea de ustedes. En verdad lo que pasó en Argentina lo hizo un aluvión de mujeres que salieron a las calles a reclamar sus derechos", manifestó.

Entre los alcances de su gestión, indicó la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, detallando que "en el 2022, la muerte de mujeres en situación de embarazos que culminaban en un aborto bajó un 40%". Además, celebró que "Argentina ha registrado en el año 2021 la tasa más baja de mortalidad infantil en toda su historia", sosteniendo que "eso significa que la Ley de los Mil Días tuvo mucho sentido".

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) inaugura el ciclo 2023 del festival #NosotrasMovemosElMundo en @elCCKirchner. https://t.co/NfedLE1YO3 — Casa Rosada (@CasaRosada) March 2, 2023

Previo al presidente, habló Ayelén Mazzina, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, quien destacó que "este Nosotras Movemos el Mundo está pensado de manera federal de verdad. Están ahí las provincias en donde vamos a replicar el modelo, acompañando a las provincias, su territorialidad y sus idiosincrasias". "Esta es una política cultural que tiene un sello y que se bancó una pandemia y que seguirá presente porque los gobiernos que siguen también van a ser peronistas", concluyó.

También tomó la palabra el ministro de Cultura, Tristán Bauer, quien reconoció a las "luchadoras incansables que nos enseñan cada día que es posible transformar los sentidos" y sostuvo que "vamos a seguir con este Estado presente como generador de contenidos culturales para que vivamos en una sociedad más justa, igualitaria, diversa y libre de violencias".

Fuente: Ámbito