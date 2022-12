Alberto Fernández sobre el fallo de la Corte por la coparticipación: "Estamos frente a un choque de poderes"

En las últimas horas se conoció el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la coparticipación . En cuanto a este tema, Alberto Fernández brindó su opinión. “Estamos frente a un choque de poderes”, sostuvo.

Si bien el Presidente ya había dado su opinión, recientemente profundizó el conflicto que él encuentra en este fallo que favorece al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. "El jefe de Gobierno necesitaba el dinero por el traslado de la policía, en teoría. Pero lo primero que hizo fue anunciar que bajaba impuestos. Entonces, no tenía un problema de financiamiento. No se si la Corte quiere financiar la campaña de Larreta, pero es lo que va a terminar haciendo”, señaló Alberto Fernández. Luego en un nota para televisión continuó expresando: “Le pediría que deje de lado su ego y que vuelva por la senda del derecho”.

Fernández ahondó en la temática y remarcó: “Lo primero que tenemos que entender es que los que queremos vivir en un Estado de Derecho queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sea respetada y que ningún poder se arrogue funciones de otro poder. Y lo que uno siente es que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema, que ha dictado un fallo muy singular y de imposible cumplimiento”.

Finalmente, el Presidente concluyó: “Tengo un problema para aplicarlo, porque este dinero no está en el Presupuesto nacional, que fue aprobado no para que el gobierno nacional le cediera 2,95% a la Ciudad, por lo cual yo, más allá de que quiera cumplirla ley, tengo que mandar una ley al Congreso para que resuelva el nuevo Presupuesto que prevea este dato. Si quieren que el Estado nacional se endeude para pagar esto, ustedes me tienen que aprobar el endeudamiento vía el Congreso. Por lo cual, he leído muchos fallos de la Corte, pero ningún fallo tan carente de consideración como este”.

Alberto Fernández

El Gobierno puede incurrir en varios delitos si no cumple con el fallo de la Corte por la coparticipación

Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires, desde el Gobierno aseguran que no acatarán la decisión y un grupo de gobernadores apoya esta postura.

Los gobernadores del PJ se reunieron con Alberto Fernández y en conjunto decidieron desconocer la decisión del máximo tribunal.

“El presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis´ de la resolución cautelar dictada. Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación 'in extremis' de la misma”, expresa el comunidado firmado por el mandatario y los gobernadores.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, fue el único que se expresó públicamente al respecto e incitó a Alberto Fernández a desconocer el fallo de la Corte Suprema.

Sin embargo, esta decisión también podría incurrir en graves problemas institucionales. Según abogados constitucionalistas consultados por TN, “los fallos de la Corte se cumplen y se acatan; no hacerlo es un delito de desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público”.