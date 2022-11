Andrés Larroque: "Cristina se está haciendo cargo de la situación"

El secretario general de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, aseguró que, a partir de sus últimas apariciones públicas, la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “se está haciendo cargo de la situación”, y rememoró el acto del 4 de noviembre, en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el que brindó una explicación de la génesis del Frente de Todos en 2019, asumió que los resultados no fueron los esperados, y en base a ello decidió buscar “una salida a esta realidad compleja”.

“Se hace cargo de lo que ocurrió y se compromete con el presente y con el futuro”, aseveró el dirigente, quien es además Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, en la gestión del gobernador Axel Kicillof.

Larroque hizo foco además en lo que considera fue una respuesta equivocada por parte del presidente Alberto Fernández, en su manera de concebir y ejercer el poder en el inicio de su mandato. En ese sentido, para el dirigente de La Cámpora el presidente y quienes lo rodean creyeron “que se podía prescindir de Cristina” y “eso fue lo que intoxicó todo”.

“El problema empezó el 11 de agosto de 2019 con el resultado de las PASO que fue inesperado. Se agravó con esa popularidad de la pandemia”, dijo Larroque. En su afirmación, el funcionario bonaerense entendió que ambas situaciones confundieron al presidente y a su entorno y lo llevaron a funcionar con la idea de relegar al kirchnerismo en el ejercicio del poder. “Obviar a Cristina me parece que es una torpeza, e imposible”, remarcó, durante una entrevista con el periodista Carlos Pagni, en LN+.

“Cristina tuvo un gran gesto y una decisión inteligente para resolver el problema electoral del ´19 y también reagrupar el peronismo que se había dividido en 2008 y 2019. Eso nos dio una oportunidad y no hubo una utilización correcta de esa capacidad electoral”, repasó Larroque. Con esa línea de razonamiento, el dirigente que forma parte del círculo que rodea al diputado Máximo Kirchner, volvió a puntualizar en la responsabilidad del presidente y su entorno. “El poder hay que ejercerlo, me parece que hay una concepción equivocada y eso generó debilidad política para enfrentar al poder económico, con sus características en Argentina, me parece que fue un desperdicio que hoy se verifica en la pérdida de poder del Estado en general”, reafirmó.

Por otro lado, el funcionario bonaerense realizó un balance general de la gestión del Frente de Todos, con un saldo negativo. Si bien comprendió que hubo dos situaciones excepcionales como la pandemia y la complicación del contexto geopolítico por la guerra entre Rusia y Ucrania, el resultado del regreso del peronismo al gobierno fue, para Larroque, malo. “En comparación a la expectativa que se había generado en 2019, no es una sensación positiva. Hay muchas cosas para valorar, el tratamiento de la pandemia, seguramente en distintas áreas debe haber políticas para valorar, pero el balance general marca una distancia respecto de lo que era la expectativa inicial”, sostuvo.

