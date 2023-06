Aníbal Fernández a Morales: "Den las explicaciones a su pueblo"

A menos de 24 horas de los episodios de violencia sucedidos en la provincia de Jujuy , se sigue apuntando a los responsables de dichos actos. Desde el Gobierno de Jujuy aseguran que es una maniobra policía del Gobierno Nacional para desestabilizar a la provincia y desde Nación indican que las propias acciones del Gobierno Provincial ocasionaron el estallido social.

Pasada las 8 de la mañana Aníbal Fernández, Ministro de Seguridad de la Nación, dio declaraciones a los medios nacionales y apuntó contra Gerardo Morales: "Den las explicaciones a su pueblo".

Con respecto a los enfrentamientos a los alrededor de la Legislatura jujeña, Fernández explicó: "Nosotros miramos con mucho detenimiento y con mucha preocupación lo que pasa en Jujuy porque la represión nunca es buena".

Auto en la Legislatura

Tras la posibilidad de intervenir la provincia, Fernández indicó: "Las Fuerzas Federales no pueden intervenir en una provincia sin la autorización previa, sin el armado de un Consejo y las particularidades que tiene la Ley 24.059 de Seguridad Integral. Yo no tengo ninguna orden. En flagrancia se puede actuar sobre el Art. 194 que es el impedimento de poder circularlo":

Luego agregó: "No somos nosotros, lo que está sucediendo es en Jujuy en una situación en donde la policía de Jujuy es la que está actuando. No sé lo que piensa la policía de la provincia, pero nosotros nos movemos con lo que formalmente nos diga un Magistrado en este caso y si aparece la resolución de un Magistrado, que yo no la tengo, veremos de tomar la decisión".

Más adelante el Ministro de Seguridad de la Nación fue consultado por la acusación que hizo el gobernador Gerardo Morales, sobre la maniobra política de enviar militantes opositores a la provincia para generar caos, el Ministro indicó: "¿Ustedes pueden creer semejante estupidez? Díganme quién, una persona que haya actuado, que la hayan visto impulsada, financiada, acompañada, incitada, para ir a provocar un problema en Jujuy. ¿A quién se le ocurre?".

Morales aseguró que tiene pruebas del ingreso de militantes de otras provincias a Jujuy, a lo que Fernández detalló: "Que presente las pruebas y que haga las denuncias. Entre hoy y mañana seguimos hablando de algo que no tiene porque si tenés una prueba la exhibís en el mismo momento en el que estás. Esto de pasar un dato 24 o 48 horas después, no tiene ningún sentido".

Además agregó: "Si hay un colectivo, en vez de hacer semejante lío y conflicto, pegarle a todo el mundo, lastimar a la gente en los ojos, dejar a un muchacho que está peleando por su vida y que lo tuvieron que operar porque le pegaron con un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, es sin sentido. Se resuelve mandando a tres policías a tener ese colectivo y a que de las explicaciones correspondiente".

Y continuó: "Lo que dice el Gobernador es mentira. Si eso es lo que dice él, que lo pruebe en el mismo momento. Si no lo puede probar, porque no lo va a probar porque no es verdad, porque ¿a quién se le ocurre que uno va a estar incitando un problema en ese lugar?".

Finalmente el Ministro de Seguridad de la Nación aseguró que los conflictos en la provincia de Jujuy se deben a las propias acciones del Gobierno Provincial. "Es que a nadie se le ocurriría inventar la sanción de una Constitución amañada a escondidas. Ustedes convocaron a la constituyente, modificaron su Constitución, hay quejas por las responsabilidades porque se hizo a una velocidad llamativa, bueno den las explicaciones a su pueblo. No voy a dar explicaciones de qué es lo que sucede con eso".

Y ratificó: "No envío las Fuerzas Especiales Federales porque no corresponde que lo haga. Si hay alguien que tenga vocación de hacerlo, lo tiene que decir, que es el Magistrado o en todo caso el Fiscal".