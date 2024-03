ATE anunció un paro nacional y lanzó una advertencia para Javier Milei

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció una "jornada nacional de lucha" para el miércoles 3 de abril con paros, asambleas y movilizaciones en todo el país en contra de los despidos masivos en el Estado y lanzó una advertencia para el presidente Javier Milei.

"Como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar", advirtió Aguiar en un posteo dirigido al Presidente.

"Como le gusta tanto copiar modelos anteriores, nosotros esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar", agrega.

En este marco, el dirigente aseguró: "Nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos y que será ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión".

"Y por último, como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar", concluye el documento.

El paro y movilización, previsto para el próximo miércoles, prevé el "ingreso masivo y simultáneo" a todos los organismos de la Administración Pública Nacional.

Comunicado de ATE

