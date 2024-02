Axel Kicillof: "No culpes a la lluvia, no culpes a la playa, Milei destruyó la temporada"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó un acto en la ciudad balnearia de Necochea donde le dedicó duras críticas al gobierno nacional, entre las que se destacó una curiosa parodia que utilizó para evaluar la caída de la afluencia turística este verano a la costa bonaerense. “No culpes a la lluvia, no culpes a la playa, (Javier) Milei destruyó la temporada”, lanzó el mandatario, parafraseando uno de los clásicos de Luis Miguel.

“Ha sido una temporada que empezó mal y terminó peor, además de mostrar cómo se van profundizando las consecuencias de la ausencia del Estado”, apuntó Kicillof en relación a la baja de ocupación y consumo que, según sostuvo, se registró este verano en distintas localidades balnearias de la provincia.

“En las reuniones que mantuvimos hoy con los representantes de distintos sectores productivos describieron una realidad desoladora”, indicó el mandatario provincial desde Necochea frente a funcionarios bonaerenses, representantes locales, vecinos y turistas, en el marco de la última conferencia de verano en la que compartió datos de la temporada 2024 en la Provincia.

“Lo único que cambió de la temporada pasada a esta es la política económica del Gobierno nacional”, señaló Kicillof. ”Como diría un cantante, 'no culpes a la lluvia, no culpes a la playa', fue Milei el que destruyó la temporada y terminamos con 18% de caída en la afluencia turística”, lanzó el gobernador, parafraseando la canción de Luis Miguel “Será que no me amas”.

Axel Kicillof en acto

“Lo que hacen estas políticas de abandono, que algunos insisten en llamar libertad, tienen como resultado que a algunos le van muy bien y otros quedan en el camino”, sentenció el gobernador.

Además, Kicillof detalló que si bien la cantidad de visitantes se mantuvo estable, el resto de los indicadores se redujo y destacó que el consumo cayó un 40%. “Estamos ante un Estado nacional que deserta de funciones básicas y obligaciones”, acusó. “Cuando estuvimos en Bahía Blanca, después de un temporal tremendo, vino el Gobierno nacional, vino el Presidente [Javier Milei] y nos dijo 'yo espero que se puedan arreglar con lo que tienen'. Eso también expresa lo que podemos observar”, completó el gobernador bonaerense.

“Hoy la provincia de Buenos Aires viene haciendo enormes esfuerzos para sostener y asistir a todos los sectores que están sufriendo”, resaltó Kicillof al precisar que la actual “fue una temporada fragmentada”. Y en relación a ello detalló: ”En los destinos para turistas con mayor poder adquisitivo no se notó la caída, el desastre fue para los sectores populares”.

En otro tramo de su discurso, el mandatario local se refirió a las crecientes tensiones entre las provincias y Nacion, marcadas en los últimos días por el enfrentamiento entre Chubut y el Ejecutivo.

Veníamos de tener una temporada récord tras otra y terminamos con una caída del 18% en la afluencia turística para la segunda quincena de febrero y del 40% en el consumo. Un impacto muy fuerte en la actividad turística que afecta al desarrollo de destinos bonaerenses y de la... pic.twitter.com/4BewlmlFYF — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 28, 2024

“Observamos un recorte de fondos que no son discrecionales. Ayer, hablábamos con varios gobernadores y esto está ocurriendo en varias provincias. Es un solo criterio: que es recortar fondos pensando que se le hace daño a un solo gobernador”, planteó Kicillof. “Con todos los que nos reunimos llegamos a un acuerdo de que los problemas no se solucionan sin Estado, sino con un Estado presente que acompañe, que ayude, que cree trabajo, que genere mayor justicia social”, completó al argumentar que las medidas no son contra “la casta o una caja” sino “contra el pueblo”.

A largo del acto, el gobernador estuvo acompañado por los ministros de Producción, Augusto Costa; de Salud, Nicolás Kreplak; y el intendente Arturo Rojas, junto a quienes inauguró las unidades residenciales asistidas que pertenecen al Hospital Subzonal especializado Neuropsiquiátrico Domingo Taraborelli.

Esta tarde, Kicillof pospuso su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense para el lunes 4 de marzo a las 16. Fuentes de la gobernación informaron que la decisión de posponer el acto fue debido a que el mandatario bonaerense fue invitado a la apertura legislativa en el Congreso Nacional el viernes por la noche que realizará Milei.

Según pudo saber LA NACION, el mandatario de Buenos Aires fue invitado a la ceremonia de apertura de sesiones para el próximo viernes por lo que decidió postergar para el próximo lunes a las 16, ya que inicialmente estaba previsto que diera su discurso el mismo viernes por la tarde.

Fuentes de la gobernación también indicaron que se espera un mensaje duro del gobernador donde le responda a Milei por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. El martes por la mañana indicó que asistirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras la decisión que dispuso el Poder Ejecutivo y que afectará a la provincia de Buenos Aires.

“Agotamos instancias administrativas e instruimos al fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones y cautelarmente se restituya los fondos que nos sacaron”, anunció Kicillof al respecto.

Fuente: La Nación