'Bertie' Benegas Lynch: "Me hace ruido que a la unión de dos personas del mismo sexo se le diga matrimonio"

espués de que el secretario de Culto de la Nación Francisco Sánchez propusiera "terminar el aborto" y debatir el divorcio, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Alberto "Bertie" Benegas Lynch, criticó el matrimonio igualitario y sostuvo que la Administración nacional no debería "estar metida en esas cosas".

"A mí lo único que me suena, a mí en lo particular que me hace ruido, es que a dos personas del mismo sexo se le diga matrimonio", dijo el legislador este jueves 23 de mayo en una entrevista con Radio La Red. "Porque viene justamente de mater, de la unión natural que existe de la familia entre hombre y mujer", explicó Benegas Lynch.

"La verdad que es un tema semántico y realmente si dos mujeres, dos hombres o quien sea que quieren hacer un contrato que sean responsables, lo pueden hacer y no tiene que estar el Estado metido en el medio", agregó.

"El problema es darle esa anuencia y el aval del gobierno del matrimonio", continuó el mentor ideológico del presidente Javier Milei. Sin embargo, Benegas Lynch luego buscó bajar el tono a sus declaraciones, dejando en claro que, a su manera de verlo, cada persona "puede tener sus relaciones sociales e incluso desde el punto de vista contractual hacerlas con el que se le de la gana".

El diputado luego manifestó: "Libertad absoluta", y planteó un razonamiento similar con la Ley de Divorcio, criticada por el secretario de Culto durante su participación en Madrid del evento "Europa Viva 24", junto al presidente Javier Milei.

"Bertie" Benegas Lynch.

"Lo mismo eso conlleva a la cuestión del divorcio, que también el Gobierno te dice si te podés divorciar o no. Es ridículo. Vos podés hacer si querés un contrato a plazo. Es decir, esta relación es por tres meses", afirmó Benegas Lynch.

A principios de abril, el diputado libertario había quedado en el centro de la polémica por manifestar que "no cree en la obligatoriedad de la educación" y sugirió que aquellos padres que no se pueden “dar el lujo de mandar a su hijo al colegio” podrían necesitar que los chicos "trabajen en el taller", por ejemplo.

Los dichos del secretario de Culto

Luego de las repercusiones que tuvieron sus declaraciones en España, Francisco Sánchez profundizó en sus cuestionamientos y propuso “encarar un camino en la Argentina para que el aborto se termine”.

“El tema del aborto genera un gran debate, la sociedad está fragmentada, se logró una mayoría parlamentaría, pero no había una mayoría de la sociedad argentina que estuviera de acuerdo y sin embargo se aprobó”, se justificó tras la sanción de la ley en noviembre de 2020.

El secretario de Culto, Francisco Sánchez.

“Lo mismo pasó con el matrimonio entre personas del mismo sexo y lo mismo con las layes de promoción de la ideología de género en la educación. Son todas leyes controversiales y que hoy pareciera que ni siquiera uno se puede expresar sobre esos temas”, apuntó en una nota radial. Y criticó: “A tales puntos que quien se expresa puede ser cancelado y atacado".

Para el funcionario, “si hay un rasgo que caracteriza a la plena libertad de culto es ser conservadores" y rechazó los "cambios violentos" del progresismo.

“Voy a hacer todo lo posible para que la matanza de criaturas en el vientre materno no sea promovido como lo es por el Estado”, prometió. Por último, aseguró que la sociedad argentina “no está preparada para debatir” la vuelta atrás del matrimonio igualitario y del divorcio, y consideró que “es importante dar estas discusiones”.

