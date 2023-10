Bullrich apoya a Milei y Juntos por el Cambio está en crisis: la UCR define su posición ante el balotaje

La noticia de que una parte del PRO apoyará a Javier Milei en el balotaje acelera los tiempos en la UCR . Si bien los máximos dirigentes comenzaron una reunión a las 14 en el Comité Nacional de la que se espera una definición formal, varios correligionarios de peso, entre ellos, Ernesto Sanz y Alfredo Cornejo, adelantaron que se mantendrán neutrales y no se expresarán en favor de ninguno de los dos candidatos presidenciales. En el entorno de Gerardo Morales y Martín Lousteau aseguran que el partido centenario no irá "detrás de Mauricio Macri para apoyar a Milei".

Al llegar a la sede del partido centenario, el senador Luis Naidenoff dejó en claro su posición: "Nosotros propusimos algo razonable, con equipos y la gente votó otra cosa", lamentó, para luego agregar: "ahora hay que dar libertad de acción y que la gente defina". Mario Negri, presidente del bloque de Diputados de la UCR, se pronunció en el mismo sentido.

"¿Por qué neutralidad? porque es la sociedad la que tiene que definir, durante toda la campaña dijimos que la Argentina está presa de una trampa, la trampa de los extremos, de la irresponsabilidad del kirchnerismo, que con la regla del vale todo y por un voto quemaron las naves, y con la irresponsabilidad de un salto al vacío", dijo Naidenoff, antes de ingresar al encuentro en el edificio del comité radical, ubicado a dos cuadras del Congreso de la Nación.

"La dolarización, la venta de órganos, la venta de niños", agregó el senador formoseño para sostener sus diferencias con Javier Milei. A su vez remarcó que "libertad de acción" será la posición que impulsará para la UCR.

"¿Se rompe Juntos por el Cambio?", le consultaron a Naidenoff, a lo que este respondió: "la fortaleza del espacio no es la de los dos candidatos que compitieron en las elecciones, son los diez gobernadores y los bloques parlamentarios", sentenció.

El diputado Mario Negri, por su parte, esbozó una crítica hacia la conferencia de prensa que brindaron Patricia Bullrich y Luis Petri - integrantes de la fórmula que quedó fuera del balotaje - minutos antes. "Me hubiese gustado escuchar explicarle a los argentinos lo que pasó en la elección y cuánto se contribuyó con los propios errores en una elección que terminó como terminó", dijo el legislador de origen cordobés.

Tras ello, remarcó que "la sociedad, a nosotros y a Juntos por el Cambio, nos puso como opositores, y ese es nuestro rol", y coincidió con Naidenoff en destacar la decena de gobernadores y los bloques parlamentarios que consiguió el espacio a lo largo de este proceso electoral.

Insistiendo en que "libertad de acción" es la posición que espera de la Unión Cívica Radical, advirtió que Sergio Massa "todavía no pasó la prueba de ácido" para demostrar que "que no pertenece al kirchnerismo". Luego, igualmente, puso distancias con Javier Milei. "Nunca hablé con él, de qué disculpas me hablan, estamos hablando de política".

Finalmente, sin nombrarla, se diferenció de la estrategia que planteó Bullrich. "Hubiese sido mejor reunir a la coalición, dialogar serenamente" y volvió a manifestar que la "neutralidad" debe ser la postura del partido centenario.

En el mismo sentido se expresó la senadora nacional, Carolina Losada. La excandidata a gobernadora de Santa Fe ratificó que no se siente representada por ninguna de las dos opciones que competirán el 19 de noviembre en el balotaje. "Lo ideal es que la gente vote a quien quiera votar, no me representa el kichnerismo, soy antikirchnerista, pero tampoco alguien como Milei que habló de venta de órganos, de niños y se puso contento cuando subió el dólar cuando eso afecta a la gente en forma directa".

¿Aceptaría una disculpas de Milei?, le preguntaron a la legisladora santafesina. "Todavía no sucedió", respondió. No obstante, Losada no coincidió con la idea de que Juntos por el Cambio está en crisis. "Tenemos muchas mas cuestiones que nos acercan que aquellas que nos puedan alejar, no comparto que se pueda romper por ninguna cuestión", agregó.

La conducción de la Unión Cívica Radical, se encuentra reunida en el edificio histórico de la calle Alsina. Allí, Gerardo Morales, titular vigente del radicalismo, dirige el encuentro. El gobernador jujeño, junto a Martín Lousteau, tienen mayoría en el partido y en la Convención del radicalismo. Mantiene, además, diferencias históricas con el ex presidente Mauricio Macri, respecto de la estrategia que debe asumir Juntos por el Cambio.

Minutos de las 13 horas, Patricia Bullrich y Luis Petri - la fórmula que salió tercera en las elecciones generales y quedó afuera del balotaje en el que competirán Sergio Massa y Javier Milei - habían manifestado que no se mantendrían neutrales y expresaron su respaldo al líder de La Libertad Avanza. La UCR, partido que forma parte de la columna vertebral de Juntos por el Cambio, no adhirió a esa posición y, por lo que anticiparon dos de sus referentes, Naidenoff y Negri, se aleja de esa posibilidad.

Durante la jornada, se conocieron algunos posteos de dirigentes de base del radicalismo, en medio de las turbulencias que atraviesa la fuerza de oposición luego de la derrota electoral. Por caso, Agustín Rombolá, presidente de la Juventud Radical de CABA, también repudió el acuerdo y la decisión "inconsulta" de Patricia Bullrich de "apoyar el autoritarismo". "Asimismo, exijo a la UCR Nacional la expulsión inmediata de Luis Petri de nuestro partido", posteó.

