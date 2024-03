Bullrich habilitó el uso de armas de fuego a las fuerzas federales y podrán disparar en caso de fuga o riesgo de muerte

En medio de la escalada de la violencia narco en Rosario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó ayer el Reglamento General Para el Empleo de Armas por parte de los miembros de las Fuerzas de Seguridad Federales que se aplicará en casos de situaciones de “riesgo inminente”, con el fin de abatir a quienes cuando cometan un ilícito ofrezcan resistencia a la autoridad y generen riesgo de muerte para los agentes de seguridad y otras personas. “Venimos a poner las cosas en su lugar, no queremos otro Chocobar más”, sostuvo la funcionaria en conferencia de prensa, en alusión al ex policía que fue condenado en 2021 por disparar y asesinar a un delincuente en 2017.

El documento, que fue oficializado hoy en el Boletín Oficial, establece cinco causales que habilita el uso de armas de fuego a los agentes de seguridad, siempre que resulten ineficaces otros medios no violentos. El primero detalla que será en defensa propia o de otras personas, “cuando hubiere peligro inminente de muerte” o de lesiones graves. El segundo dispone que se utilizarán cuando sea necesario impedir la comisión de un delito “particularmente grave”, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas o ponga en peligro, de cualquier modo, la vida de otras personas.

El tercer punto del articulado consigna que se podrá usar armas de fuego para proceder a la detención de quien “represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”, o para ayudar a efectuarla. En tanto que el siguiente señala que también se podrán utilizar para “impedir la fuga de quien represente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas”, y hasta lograr su detención. El último punto dispone: “Para mantener la seguridad y el orden en los establecimientos de detención cuando corra peligro la integridad física o la vida de las personas que se encontraren bajo custodia o detenidas o de quienes tienen a su cargo su seguridad”.

“El otro día vimos a una mujer policía que se sacó de encima a dos delincuentes y logró perseguirlos. Esperemos que el proceso penal determina que ella actuó como policía y no como delincuente”, sostuvo la ministra en otro tramo de la conferencia, en relación a la oficial Jessica Vanina Díaz, miembro de la Policía de la Ciudad que abatió la semana pasada a un delincuente en La Matanza, luego de ser abordada en una situación de robo.

Durante la presentación del Reglamento, que se llevó a cabo en la sede del Ministerio en la calle Gelly y Obes 2200 del barrio de Recoleta, Bullrich estuvo acompañada por Carlos Manfroni, su jefe de Gabinete, y por el Dr. Fernando Soto, director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio. “Esto va a poner fin a la injusticia de hombres y mujeres de las fuerzas ”, aseguró la ministra respecto a otro apartado del documento.

En ese contexto, Bullrich reveló una conversación que tuvo con Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, en su reciente visita a la provincia para anunciar el envío de fuerzas federales para combatir al narcotráfico. Le pregunté -al mandatario santafesino - por qué cree que no se han visto tiroteos y enfrentamientos entre agentes de seguridad locales y los narcos. Y Pullaro me respondió que los policías no quieren tirar porque están todos presos -los que dispararon contra delincuentes-”.

La ministra manifestó su respaldo a las agentes a la hora de enfrentarse a los delincuentes. “Van a tener la capacidad de actuar sin miedo. Un policía con miedo, puede ser un policía muerto”, aseguró. Ante una consulta respecto a la situación de Rosario, Bullrich sostuvo que las fuerzas federales tienen que “tomar y dominar el territorio y atrapar a los narcos que quedan libres”.

Compra de armamentos

Durante la conferencia de este miércoles, Bullrich informó que el Gobierno avanza en la compra de armamentos y municiones para profundizar el combate contra el narcotráfico y garantizar el orden público. Infobae pudo saber que se trata de una inversión de U$D 20 millones para la adquisición de insumos para equipar a las cuatro fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

En ese sentido, el Ministerio publicó ayer en el Boletín Oficial la Resolución 111/2024 que aprobó un convenio interadministrativo con Fabricaciones Militares para la producción y provisión de municiones destinados a las Fuerzas de Seguridad y Policiales de carácter Federal. La adquisición fue supervisada por Martín Siracusa, secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio.

El Anexo detalla que el Ministerio adquirirá balas para escopetas y disuasivos de estruendo. En total, serán 1.270.000 calibre 9mm, 71.200 calibre 12,70 PG, 80.000 calibre 12,70 AT y 42.000 calibre 12/70 estruendo. Esa compra implica una inversión de casi USD 2 millones.

Además, este medio pudo conocer que el Gobierno dispuso una compra de cuatro mil pistolas 9 milímetros y 1800 escopetas simples. Proyectan ampliar esa compra más adelante. También se ordenó una inversión de USD 2 millones para arreglar parte de la flota aérea de la Gendarmería. Ese trabajo implica reparar seis helicópteros: tres “Koalas”, un “Agusta 169″ y dos “Airbus”. A su vez, se harán arreglos en dos aviones “Pilatus”. En tanto que también está avanzada la compra para adjudicar chalecos antibalas. Es una licitación que ya finalizó y resta el último tramo administrativo para para ejecutarla. En total, serán 19.700 chalecos nuevos.

El Ministerio también licitó la compra de 100 camionetas 4x4 y patrulleros con señalética oficial, para renovar el 25% de la flota que tienen más de 10 años. Serán para la Gendarmería, PNA y la PFA. Mientras que también se inició otra licitación para comprar antidisturbios utilizados en las requisas en el Servicio Penitenciario Federal. También se dispuso la compra de armas no letales que disparan balines con una sustancia lacrimógena disuasiva que se utilizarán en aeropuertos y trenes.

Respecto a la inversión para inteligencia criminal, Seguridad ejecutará USD 6 millones del Presupuesto en sistema para softwares y ciberseguridad para evitar saqueos, sistemas e insumos de comunicaciones para abrir teléfonos, seguir el lavado de activos, investigar pagos con cripto monedas; eso incluye la incorporación de un programa especializado para hacer un seguimiento de cómo se dividen las criptomonedas y conocer su destino final. En tanto que por estas horas, asesores del Ministerio de Seguridad se pusieron a trabajar con el ENACOM para inhibir todos los celulares del Servicio Penitenciario Federal.

