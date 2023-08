Camino a las Paso: el debate de los precandidatos a senadores por Jujuy

La última edición de Detrás de las Noticias contó con la visita de cinco de los precandidatos a senadores por Jujuy que encabezan las listas que competirán este domingo en las elecciones Paso: Carolina Moisés, Leila Chaher y Rubén Rivarola de Unión por la Patria; Mario Fiad de Cambia Jujuy y Alejandro Vilca del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

A continuación, un resumen de lo que sostuvo cada uno de los precandidatos:

Carolina Moisés

La primera en tomar la palabra fue Carolina Moisés, quien aseguró que quiere "trabajar con Sergio Massa en la construcción del futuro que necesitan los argentinos y argentinas y lo venimos haciendo con leyes que garantizan derechos, aunque con obstáculos”.

Moisés enfatizó en la importancia de la educación y que los estudiantes tengan garantizada una formación gratuita y pública, y remarcó la necesidad de que la “inversión” de tiempo que hacen en educarse “les garantice un empleo y una calidad de vida con sueldos dignos”.

"Es por eso que Sergio Massa plantea siempre el fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras”, señaló y en ese sentido planteó la necesidad de pensar “en un Jujuy realmente productivo”.

“Con Sergio tenemos una afinidad que viene desde hace muchos años y estoy segura que Massa va a ser el mejor presidente”, afirmó y aseguró que “tiene la capacidad de dialogar con todos los sectores y de integrar los distintos intereses”.



Moisés destacó que en su tarea legislativa “defendí los intereses de los jujeños” y en relación a la gestión del Gobierno nacional resaltó que el país lleva “34 meses consecutivos de recuperación del empleo” y recordó el daño que provocó la sequía.

Carolina Moisés





“Por supuesto que sí hay situaciones críticas”, concedió pero remarcó que “superamos problemas que generaron otros”. En esa línea destacó que “los jujeños tenemos que pensar en un presidente que nos defienda y trabaje por un proyecto federal”.



“La información es pública, me molesta cuando dicen que no hacemos nada por los jujeños o las jujeñas y para votar leyes que nos benefician. En el Congreso, tanto en Diputados como Senadores, son públicas las votaciones y estoy orgullosa de lo que voté, jamás voté algo que perjudique a los jujeños y jujeñas”, argumentó sobre su desempeño en el Congreso.

“Nuestro compromiso está dado por lo que hacemos, por lo que decidimos. Busquen nuestros antecedentes, van a ver que es mentira cuando dicen que nos dan órdenes o dicen que no los defendimos a los jujeños y las jujeñas”, indicó.

“Me molesta que se cuestionen los planes sociales del peronismo, nadie mira la utilización de los recursos del Estado provincial, ahí está la clave de por qué estamos como estamos”, apuntó.

“Con Sergio tenemos muy en claro quiénes generaron los problemas. Con qué cara nos critican los que nos endeudaron. Estamos pagando deuda que no fue tomada por gobiernos peronistas. Macri tomó la deuda y se la fugaron, el “gran tío” nos hipotecó la casa y nosotros lo tenemos que pagar. Hay que hacerse cargo de las responsabilidades, no pagar tampoco es una solución, hay que pagar con el crecimiento económico, con las exportaciones y no metiéndole la mano al bolsillo a la gente”, afirmó.

“Quiero hablar de futuro, se están debatiendo dos proyectos, el de Bullrich o Larreta y el de Massa, donde tenés educación pública y generación de empleo a través de industrializaciones e impulso a las exportaciones; remedios garantizados del Pami, con aumentos anuales, o un Pami cerrado, vaciado, donde los jubilados pagan por su remedios. Son dos modelos de país”, expuso.

“Le quiero hablar a los jujeños y las jujeñas, que tenemos sueños en común y tenemos fuerza para hacerlo realidad. Somos peronistas que estamos haciendo latir nuevamente ese corazón de la militancia en cada pueblo y localidad. Tenemos que recuperar el buen vivir, a través del diálogo y de la representatividad, vayan a votar porque sino se va a beneficiar el mismo que lastimó. En el voto la capacidad la tiene la gente, decidimos el presente, el futuro y qué pasa con esos sueños”, convocó por último.

Mario Fiad

Por su parte, el precandidato del Frente Cambia Jujuy, Mario Fiad, consideró que “la gente tendrá la voluntad de poner su voto a quien crea conveniente, creo que hay que instar a que la gente vaya a votar porque es un derecho y una obligación; todos tenemos la posibilidad de hacer ciudadanía y reforzar el sistema democrático”.

“Actualmente vivimos una crisis económica en Argentina que se profundizó con el kirchnerismo al poder -remarcó-, tenemos un 120% de inflación anual con más de 50% de pobreza”. En contrapartida, afirmó que “Jujuy está transformado, desde 2015 a la fecha se hizo inversión en salud y educación que mejoró los índices, esta es otra provincia que queremos, y creemos que la fórmula de Larreta y Morales no sólo tiene la experiencia sino la mayor capacidad de conducir a la Argentina”.

Mario Fiad





Para cerrar su intervención, Fiad sostuvo: “El 13 de agosto los jujeños tenemos la posibilidad de retomar un camino virtuoso de la mano de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que realizaron las transformaciones en cada uno de sus distritos".

“Vamos a tener la posibilidad histórica de tener un vicepresidente jujeño”, resaltó y enfatizó que “es una garantía de federalismo”.

Invitados a Detrás de las Noticias

Leila Chaher

A su turno, Leila Chaher, precandidata a senadora por Unión por la Patria, que lleva en la boleta tanto a Sergio Massa como Juan Grabois por la categoría de precandidato a presidente, sostuvo: “la lista que me toca encabezar lleva a Grabois y a Massa porque ambos entendieron que representa los intereses de Unión por la Patria, ellos entendieron que es la síntesis de las listas de Jujuy, por la heterogeneidad y la renovación”.

“Es un orgullo en estas Paso llevar a los 2 candidatos y que la sociedad elija. No somos incongruentes, estamos dentro de Unión por la Patria y representan nuestros intereses”, aseveró la actual diputada nacional.

En cuanto a los cuestionamientos internos, Chaher consideró que “cómo se construyen las listas es una discusión hasta endogámica, no sé si a la sociedad le interesa cómo se arman las listas sino qué representamos y qué hacemos cuando ocupamos lugares de decisión”.

“Las decisiones no se toman en Puerto Madero, se toman en el marco de un frente político y de una mirada política. Respondemos a un proyecto que es Unión por la Patria y es importante que el peronismo defina qué peronismo queremos hacia el futuro”, expuso.

En cuanto a la situación social local, Chaher sostuvo que “estamos viviendo una crisis institucional, salarial y social, hemos visto que las grandes manifestaciones surgen a partir de las falsas paritarias que durante años no hubo, hubo conciliaciones que atrasaron las paritarias y se vio en las calles”.

“Los jujeños y las jujeñas, el pueblo, se dio cuenta qué hay detrás del proyecto político que lleva gobernando la provincia estos 8 años. Decir que hay un intento de golpe institucional es faltarle el respeto a las heroicas movilizaciones, que son muy claras”, consideró.

Leila Chaher

Con relación a la modificación de la carta magna, cuestionó que “no hay reforma constitucional en el mundo que se haya aprobado en 13 días, no hay ejemplos en el mundo, la crisis fue provocada por Gerardo Morales y es el gobernador quien debe resolverla”.

“La semana pasada en el Congreso presenté el proyecto de una Comisión para que investigue los hechos de violencia desatados en la provincia de Jujuy. Lamento que los legisladores de Jujuy no hayan estado para escuchar. Fue el único momento institucional en que el parlamento dio el micrófono a los jujeños y jujeñas. Las bancas están para representar, estamos para resolver y utilizar las herramientas del Congreso”, indicó.

Con relación a la campaña, expuso: “formo parte de un proyecto, creo que el frente tiene una propuesta de país y ni una provincia ni un municipio se salva solo si no hay un proyecto nacional que los contenga”.

“Soy la única legisladora de Jujuy que votó en contra del acuerdo con el FMI, que entendemos que es inflacionario y de ajuste. El proyecto de Unión por la Patria es con desarrollo, crecimiento y redistribución de la riqueza. El domingo tenemos una enorme responsabilidad como jujeños y jujeñas, que es votar, elegir los destinos del país, quiénes van a defender y llevar los destinos de nuestra Patria”, afirmó

“Sergio Massa y Agustín Rossi forman parte del proyecto que va a reconstruir el país. El próximo presidente tendrá el desafío de sacar al FMI de la Argentina para que las decisiones vuelvan a ser autónomas. Tenemos la posibilidad de elegir el futuro del peronismo, la sociedad tiene que apostar a la renovación”, convocó por último.

Rubén Rivarola

Rubén Rivarola, uno de los candidatos a senador por Unión por la Patria, se refirió a la interna. “Después de las Paso veremos cómo quedamos todos y seguramente vamos a trabajar todos juntos de vuelta para un presidente como va a ser Sergio Massa”, indicó.

En cuanto a la situación del frente, expuso: “ahora estamos divididos, es cierto, pero a veces las divisiones no son porque uno quiere, algunos tienen lobby en Buenos Aires y a los que estamos acá nos cuesta más”. En ese sentido, señaló que la lista que encabeza “no lleva la boleta de Massa, pero vamos a apostar para que sea nuestro candidato a presidente”.

Asimismo, Rivarola planteó que desde Buenos Aires “han avanzando en el Partido Justicialista, le guste a quien le guste cuando uno no es obediente a lo que piensa Puerto Madero se tienen esos problemas”. En esa línea, aseguró: “yo me debo a mi provincia, la quiero y voy a trabajar para los ciudadanos de nuestra provincia”.

“Hay que mirar para adelante y querer a Jujuy”, afirmó y consideró que algunos dirigentes “cuando van a la Nación se olvidan de la provincia de Jujuy y traban todos los proyectos”. “Con eso no dañan a Gerardo Morales, dañan al pueblo de Jujuy”, destacó.

Rubén Rivarola

Señaló luego que “es totalmente mentira cuando dicen que no usan la banca para presionar y cuestionó el accionar de un senador”. “No es algo democrático lo que están haciendo”, enfatizó.

En ese sentido indicó que “cuando me digan qué proyecto presentaron para Jujuy me voy a callar la boca” y consideró que los diputados y senadores “sólo trabajan para que las obras no lleguen a la provincia”. “Vamos a ser legisladores nacionales para los jujeños, no para un sector de la provincia o la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró.



“Cuando llegue al Senado voy a pelear por cada jujeño y cada empresa”, indicó y haciendo referencia al litio remarcó que “todos los recursos naturales de la provincia tienen que quedar en la provincia”. En esa línea y cuestionando el accionar de los diputados y senadores jujeños, apuntó: “No podemos hacer caso a todo lo que dice Buenos Aires”.

Alejandro Vilca

En coincidencia con algunas posturas precedentes, Alejandro Vilca por el Frente de Izquierda sostuvo: “hay una crisis en la provincia y nación que profundiza la inflación, los tarifazos y las jubilaciones están por el piso, la medida de ajuste se está haciendo a nivel nacional”.

Cuestionando a la oposición, aseguró que “la única pelea que se da en los otros frentes es por los cargos, los que vienen gobernando de hace mucho tiempo piensan en sus propios privilegios y los trabajadores pagamos los platos rotos. Lo que hay que poner sobre el tapete son las necesidades de la gente y no los cargos, se debe discutir eso, para fortalecer la salud, la educación, darles oportunidad a los jóvenes para que no se vayan de la provincia, este gobierno de Massa y Morales nos está llevando a la catástrofe”.

Alejandro Vilca

“Más allá de las internas el PJ y Cambia Jujuy, ambos son cómplices, ambos firmaron el último acuerdo del FMI y acordaron la reforma de la Constitución, ahí no había grietas y eso lo pagamos los trabajadores. Basta de una provincia rica con trabajadores pobres. El pueblo jujeño rechazó la reforma y si los docentes no hubiesen salido por el derecho de la protesta y las comunidades por su derecho a los territorio era difícil que Morales retroceda”, señaló en cuanto a la situación social de la provincia.

En el cierre, manifestó: “quiero dirigirme a los resignados de la política: no te quedes en tu casa masticando bronca, en estas elecciones tenés la posibilidad de castigar a los que han venido gobernando para sus privilegios y es el primer paso para poner la voz en el Senado esa voz que ha perdido el miedo, el mayor castigo es que la Izquierda llegue”.