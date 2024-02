Caputo dijo que se fijará el nuevo salario mínimo y ratificó baja de la inflación para febrero

El ministro de Economía, Luís Caputo, anunció este lunes que es inminente un anuncio sobre el nuevo valor del salario mínimo, vital y móvil, afirmó que en marzo habrá una recomposición del 30 por ciento para los jubilados más un bono de compensación" y estimó que la inflación de febrero estará "más cerca del 10% que del 20%".



En una entrevista con la Nación +, el ministro no descartó que vuelva a debate el proyecto de ley denominado Bases que el Gobierno decidió retirar del Congreso hace unas semanas y dijo que la aprobación de esa iniciativa puede abrir la puerta a la sanción de un nuevo pacto fiscal.



"Vamos a fijar el salario mínimo vital y móvil entre hoy (por este lunes) y mañana (por el martes)", afirmó Caputo, quien destacó que se trata "sólo un valor de referencia" por el que no se pusieron de acuerdo los sindicatos y las empresas.



También anunció que "en marzo habrá una recomposición de un 30% para los jubilados más el bono de compensación".



"Desde el día uno dijimos que con esta fórmula de movilidad los jubilados pierden, hay que cambiarla", señaló.



"Podemos duplicar las jubilaciones con emisión monetaria pero eso es menos poder de compra", dijo, para luego agregar que "la inflación está bajando fuerte", al punto de que estimó que "en febrero va a estar más cerca de 10% que de 20%".



"Siempre fuimos conscientes de lo que significa el ajuste porque siempre dijimos que esto iba a pasar y que los primeros meses iban a ser durísimos. Fuimos por décadas un país adicto al déficit y estamos en rehabilitación, y la rehabilitación es dura”, señaló.



Añadió que “no hay antecedente mundial de una reducción de cinco puntos de déficit en un mes, y lo que eso muestra es el compromiso del Presidente con lo que nos hemos comprometido”, en alusión al superávit fiscal que se anunció la semana pasada.



Caputo manifestó que "hay que tener en cuenta cuál era la alternativa" al ajuste: "Nos estrellábamos e íbamos a una catástrofe".



"Cambiamos el rumbo, hay que tener paciencia pero no tengan dudas que de esta se sale", puntualizó.



También se refirió al Fondo Incentivo Docente y señaló que "caducó y los docentes son empleados provinciales", tras lo cual consideró como "una decisión correcta" la del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de crear un incentivo docente de carácter provincial.



Caputo anticipó que "vamos a sacar el impuesto PAIS antes de fin de año y hay q recomponer el balance del Banco Central (BCRA) para levantar el cepo. La recomposición del BCRA ha sido fuertísima, es una posibilidad que se pueda levantar el cepo en junio o julio, como dice el Fondo Monetario Internacional (FMI)".



El responsable de la cartera económica enfatizó que "lo peor del ajuste va a estar entre marzo y abril y creemos que el último trimestre de este año vamos a ver crecimiento basado en fundamentos macroeconómicos sostenibles con mejor trabajo y mejor salario".



Finalmente, Caputo puso en relieve que "es heroico lo que está haciendo la gente" a medida que avanza el ajuste.



"Lo que más me interesa es la gente y entiendo lo que está pasando, pero tengan en cuenta que esta vez el esfuerzo va a valer la pena y la Argentina va a cambiar como país", completó.

Fuente: Telam