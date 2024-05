Carlos Sadir no asistirá al acto de Javier Milei por el 25 de mayo en Córdoba

Tras suspenderse la firma del Pacto de Mayo que había anunciado el presidente Javier Milei el 1 de marzo en apertura de sesiones del Congreso, finalmente los gobernadores no fueron invitados al acto que tendrá lugar en la provincia de Córdoba este sábado.

Según pudo constatar Somos Jujuy con fuentes del Ejecutivo provincial, el gobernador Carlos Sadir no asistirá al acto para conmemorar el 25 de mayo ya que no hubo una invitación formal por parte del Gobierno nacional.

Asimismo, fuentes nacionales informaron que tampoco hubo invitaciones a expresidentes, representantes del Estado Mayor Conjunto (EMC), miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sindicalistas y autoridades eclesiásticas, como se anunció en su comienzo.

Cabe recordar que la idea original del acto era firmar un acuerdo federal con todas las provincias, al que iban a llamar Pacto de Mayo, pero la semana pasada fue suspendida porque aún no se aprobó la ley Bases. “No hay Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases. Se puede hacer el 20 de junio, o el 9 julio. Quince días más, menos, un mes más, no va a mover el amperímetro", evaluó el Presidente el lunes en una entrevista televisiva.

EL ACTO DEL 25 DE MAYO

El acto se realizará en la tarde del sábado, alrededor de las 17. Milei llegaría alrededor de las 14:30 o 15, después del Tedeum en la Catedral porteña. Oficialmente será recibido por el Gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y por el intendente de la ciudad, Daniel Passerini, quien incluso hará el tradicional cambio de guardia del Cabildo el viernes por la tarde para que no haya problemas con la programación del Presidente.

El lunes, la Oficina del Presidente había confirmado que el presidente de la Nación va a estar en la ciudad de Córdoba para conmemorar los 214 años de la Revolución de Mayo "junto al pueblo argentino", por eso convocaron "a la ciudadanía a celebrar el Día de la Patria en un nuevo Cabildo Abierto".

LOS 10 PUNTOS DEL PACTO QUE NO FUE