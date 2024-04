Condenaron a un mes de prisión a Juan Ameri, el exdiputado que protagonizó un escándalo sexual virtual

La juez federal Ariel Lijo condenó a un mes de prisión en suspenso a Juan Ameri, el exdiputado que protagonizó un escándalo sexual en plena sesión virtual en el Congreso. El fiscal Eduardo Taiano había pedido que el exlegislador fuera sancionado con la pena de 4 meses de cárcel por perturbación al ejercicio de funciones públicas.

La justicia también le impuso la obligación de, por el plazo de dos años, fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos.

La causa tuvo origen a partir de una denuncia radicada el 25 de septiembre de 2020 por el abogado Federico Alejandro Dávila ante la Secretaría General en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6 por el delito de exhibiciones obscenas.

El 24 de septiembre del 2020, el entonces diputado nacional Juan Emilio Ameri protagonizó un escándalo sexual que ocasionó su salida del Congreso: en plena sesión virtual, sin saber que la cámara de su computadora estaba encendida, llamó a su pareja y comenzó a besarle los senos.

Juan Ameri

La primera reacción del exdiputado fue intentar justificar su acto al asegurar que “no sabía que estaba conectado al Zoom” y agregó: “Mi pareja se había hecho unos implantes mamarios y quería ver cómo le habían quedado”. Ante la repercusión del escándalo, se inició una causa judicial en la que Ameri debió declarar. En Comodoro Py, pidió perdón y habló de una distracción porque no estaba atento durante su labor legislativa.

En cuestión de horas, la Cámara de Diputados decidió por unanimidad la suspensión de Ameri, a pedido del presidente del cuerpo Sergio Massa, quien solicitó conformar una comisión para determinar si debía ser expulsado. Ante la magnitud del escándalo, el diputado presentó rápidamente la renuncia.

Salta: una concejala denunció que le pidieron que “se tapara un poco” para evitar “situaciones similares” a las del diputado Ameri

Una concejala de Salta denunció públicamente una situación de hostigamiento y discriminación que vivió el miércoles pasado durante una sesión virtual convocada para definir el listado de temas a tratar. Allí, un colega le pidió “que se tapara” para “evitar situaciones similares” al escándalo que terminó con la renuncia del diputado nacional Juan Emilio Ameri, quien en medio de una sesión similar de la Cámara baja, protagonizó una escena sexual.

“En el momento que entré a la sesión pidieron a las mujeres que nos tapáramos o nos pusiéramos un saquito para evitar una situación similar”, contó Candela Correa, la edil de 28 años, conocida en Salta como “la concejala fit”, por su pasado como influencer fitness en las redes sociales.

Correa prefirió no dar el nombre del colega que dijo esta frase, pero explicó que decidió hacer pública la situación para visibilizarla, alegando que no es la primera vez que le ocurre. “Yo vengo sufriendo varias situaciones de hostigamiento, no la vengo pasando muy bien desde el día que asumí”, admitió.

Y detalló: “No pertenecía a la política, vengo de la rama de la gimnasia, del deporte. Aposté a esto porque tengo una cantidad de mujeres atrás. Todos podemos aportar a la sociedad”.

Fuente: Todo Noticias