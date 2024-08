Cristina Kirchner cuestionó a los autores intelectuales del ataque en su contra: "Protegidos por Comodoro Py"

Cristina Kirchner declarará este miércoles en el juicio oral que investiga el atentado en su contra , ocurrido en 2022. Antes de presentarse en Tribunales, publicó un mensaje en el que cuestionó a los autores intelectuales del ataque. “Duermen protegidos por Comodoro Py”, dijo.

“Mañana iré a declarar al juicio oral que se le sigue a los autores materiales del intento de asesinato a mi persona perpetrado el 1 de septiembre del 2022. ¿De los autores intelectuales y de los financiadores?... Bien, gracias... Duermen protegidos por Comodoro Py”, escribió.

La exmandataria compartió un video para compartir “su mirada despojada de cualquier subjetividad” y que cuestiona el tratamiento de la investigación desde sus inicios. “Esa noche la jueza a cargo de la investigación y su equipo no durmieron, la investigación tendría tiempo para dormir después, porque si en las películas unen los hilos para descifrar los casos, los hilos de esta historia no hicieron más que enmarañarse”, dijo la voz en off del contenido audiovisual.

Además, el video agrega que el “celular del tirador (Fernando Sabag Montiel) fue misteriosamente despojado de su memoria” y que en la investigación se “perdió en algún cajón” la relación que habría entre “la femme fatale y grupos violentos relacionados financieramente con empresas de la familia de un ex y futuro responsable de la economía argentina”. Justo en este momento el video muestra imágenes del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

Además, Cristina Kirchner apuntó contra el diputado del PRO y exfuncionario Gerardo Millman, que aparece en la causa tras la declaración de un testigo que asegura que 48 horas antes del atentado escuchó que el legislador dijo: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa”. La publicación de la expresidenta apunta a que existen relaciones entre Millman y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“En esta historia nada cierra, quizás porque no es una película. En el cine podemos quedarnos tranquilos, porque sabemos que podemos volver a nuestra vida cotidiana sanos y salvos. La diferencia es que aquí no podemos apagar las pantallas. Las antorchas del odio han llegado a todos los niveles del poder. ¿Quién dio la orden de matar a Cristina?”, finaliza el video.

Cristina Kirchner ya había cuestionado en redes sociales la lentitud de la causa por el atentado en su contra. La exmandataria compartió una publicación de “La Liga de la Justicia Social”, una cuenta de Instagram referenciada en influencers peronistas y kirchneristas, y escribió: “La verdad de la milanesa”.

“Imagínate que un día salís de laburar, estás llegando a tu casa y cuando estás a punto de entrar, un tipo intenta dispararte en la cabeza. Te salvás de milagro, pero cuando vas a hacer la denuncia te dicen que es porque vos no te estabas cuidando bien. Esto le pasó a Cristina Fernández de Kirchner”, afirman los integrantes de “La Liga” en un video.

Los jóvenes apoyados por Kirchner señalaron que el juicio “es sólo contra los autores materiales del hecho, es decir, contra quienes apretaron el gatillo”, y no contra “los autores intelectuales que idearon y financiaron el atentado”. “Para que lo entendamos bien, (Fernando) Sabag Montiel formaba parte de Revolución Federal, que recibía guita de la familia Caputo, enemigos políticos de Cristina. Acto seguido, Sabag le dispara a Cristina. Pero adivinen, para los jueces de Comodoro Py, una cosa no tiene que ver con la otra”, agregaron, vinculando al actual Gobierno con lo ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

LOS DETALLES DE LA CAUSA DEL ATENTADO CONTRA CRISTINA KIRCHNER

El juicio oral por el atentado contra Cristina Kirchner tiene a tres personas procesadas: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. El primero es considerado el autor material del intento de asesinato a la expresidenta, es el que intentó disparar a corta distancia de la cabeza de la referente del kirchnerismo, pero el arma falló. A lo largo del proceso judicial señaló que actuó solo y sin órdenes de terceros, mientras que su defensa planteó dudas sobre su capacidad mental para enfrentar un juicio penal.

Brenda Uliarte es la pareja de Sabag Montiel y está acusada de ser cómplice del ataque. Desde que comenzó el proceso judicial intentó distanciarse del ataque y fue la que mencionó posibles conexiones entre Montiel y grupos como Revolución Federal.

El tercer procesado es Gabriel Carrizo, conocido como el jefe de los vendedores de algodón de azúcar conocidos como “Los Copitos”. Carrizo está acusado de proporcionar el arma que se usó en el atentado y las pruebas incluyen conversaciones en su teléfono móvil que sugieren su participación en la planificación del ataque. En su última declaración se desligó de cualquier tipo de responsabilidad y aseguró que se enteró del atentado por televisión. “Me metí en este quilombo por una joda y no puedo creer que esté preso”, dijo.

Fuente: Todo Noticias.