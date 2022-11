Cristina Kirchner habla en el caso por la obra pública: Este tribunal es un pelotón de fusilamiento

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, habla por última vez en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz antes del veredicto, cuya fecha será el pr´xoimo 6 de diceimbre.

Cristina Kirchner expresó duras críticas al tribunal, al calificarlo como un pelotón de fusilamiento.

En ese contexto, dijo que la condena en su contra ya está escrita y acusó a los jueces a intentar disciplinar a próximas generaciones para que “nunca nadie vuelve a atreverse” a instrumentar las políticas impulsadas por el kirchnerismo, entre las que mencionó el pago de la deuda con el FMI, la estatización de las AFJP y la expropiación de YPF.

“Estamos en una situación que va a tender a deteriorarse. Cuando desde las instituciones se conforma un partido, este verdadero partido judicial que vino a sustituir al viejo partido militar y cumple ese rol de condicionar, obturar las oportunidades de expresión en democracia y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”, desarrolló.

También criticó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que sea condena a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla jefa de una asociación ilícita y por defraudación en perjuicio de la administración pública. ¿En serio creen que nuestros gobiernos cometieron un fraude en perjuicio a la administración pública? ¿Mi gobierno que entregó un país desendeudado? Sin emabrgo, quienes trajeron al FMI y 45 mil millones de dólares que no sabemos donde están, ellos no tienen ningun problema. Están en catar mirando el mundial”, dijo en referencia al ex presidente Mauricio Macri.

Sobre los fiscales señaló que “no pudieron responder a ninguno de los hechos”. “Cuando dije que la sentencia estaba escrita nunca pensé que iba a estar tan mal escrita o actuada como lo hizo en la Fiscalia. Nada de lo que dijeron pudieron probarlo. Los hechos no solo eran falsos, sino que no habían existido”, señaló. Cristina Kirchner en sus alegatos pidió que los fiscales sean investigados penalmente por prevaricato.

La vicepresidenta habló 20 minutos. También hizo referencia al intento de homicidio que sufrió el 1 de septiembre pasado en la puerta de su casa cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma, gatilló y el arma no salió. “Cuando uno es victima la figura de la asociación ilícita no existe. Si es asociación ilícita un gobierno elegido democraticamente tres veces”, dijo en referencia a que sus abogados solicitaron que los tres detenidos por su intento de homicidio sean acusados de ese delito y que todavía la justicia no resolvió el planteo.

Cristina Kirchner cerró sus palabras finales con el anuncio que iba a publicar en sus redes sociales lo que llamó “las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad” que dijo que “serán un aporte doctrinario porque esta causa se va a estudiar”.

La audiencia comenzó a las 9:30. La vicepresidenta es la primera de los cuatro acusados que hoy tienen la posibilidad de hablar. El fiscal federal Diego Luciani pidió que sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por asociación ilícita y administración fraudulenta.

Lo prometido: las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad. https://t.co/GIaFV0GAT4 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 29, 2022

Fuente: Infobae