Cristina Kirchner le respondió a Javier Milei por la pobreza: "Están jugando con la mesa de los argentinos"

Luego de que Javier Milei hablara de la "herencia de la casta" tras publicarse el informe de la UCA este fin de semana con el dato de pobreza, Cristina Kirchner salió al cruce este lunes. La ex vicepresidenta acusó a Mauricio Macri de empeorar la situación social y volvió a marcar su diferencia con el Gobierno de Alberto Fernández.

"No pudo seguir en el gobierno (me refiero a Macri), pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aun persiste. Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano de la economía argentina”, citó Cristina de su propio documento de 30 páginas dado a conocer la semana pasada.

Y concluyó: "Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida. La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos".

Milei habló de "la herencia de la casta" luego de conocerse índice de pobreza

A través de redes sociales, Javier Milei apuntó a los motivos que provocaron el crecimiento en los índices de pobreza, que alcanzaron el 57,4% en enero según la UCA.

"La verdadera herencia del modelo de la casta: 6 de cada 10 argentinos son pobres. La destrucción de los últimos cien años no tiene paragón en la historia de Occidente", inicia la publicación del Presidente, quien subrayó que "los políticos tienen que entender que la gente votó un cambio y que nosotros vamos a dar la vida para llevarlo adelante".

Para concluir, manifiesta que "no vinimos a jugar al juego mediocre de la política. Vinimos a cambiar el país".

Fuente: Ámbito