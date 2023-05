Cristina Kirchner reiteró que no será candidata, pero participará de la campaña

Cristina Kirchner brindó una extensa entrevista televisiva en donde dejó las definiciones habituales sobre la justicia, la Corte Suprema, la economía bimonetaria y las críticas a Juntos por el Cambio, pero dejó nuevos conceptos sobre el año electoral que se le avecina al Frente de Todos, por primera vez en mucho tiempo sin ella como protagonista.

Aunque con la carta que publicó el martes había dejado en claro que no sería candidata a ningún cargo, el periodista Pablo Duggan volvió a consultarle sobre esa posibilidad, pero la ex mandataria fue contundente: “Hay comprensión de texto en la gente. Amor, cariño y fe, compartido. Pero la comprensión de texto es un atributo de la mayoría. Está muy claro lo que dije y publiqué el otro día. No es más que la ratificación de lo que había dicho el 6 de diciembre. La palabra de una persona que ha sido dos veces presidenta debe ser tomada con responsabilidad. No me manejo hormonalmente, siempre con neuronas”.

Sin embargo, la titular del Senado adelantó que irá al acto del 25 de mayo por el aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. Allí, será la única oradora y deslizó que será el puntapié para ponerse al frente de la campaña del oficialismo. Por eso, por primera vez, habló de las aspiraciones electorales del espacio que lidera: “Al ser tercios lo importante es entrar al balotaje. Es una elección diferente. Hay que entender por qué hay tercios y no lo hubo en el 2019. No hablemos con nombre y apellido, hablemos de tercios. En 2019 la gente tenía la memoria de cómo había vivido en los cuatro años macristas. Cuando dijimos 'volvemos mejores' era hacer todo lo que había sido bueno hasta el 2015 y lo que había estado mal no se iba a hacer. El Frente de Todos obtuvo una diferencia de 15 puntos en las PASO. Después hubo un cambio en la conducción de campaña y perdimos puntos”.

“Empezaron a estallar otras voces, fue cuando se dijo que estaba bien el dólar a 63 pesos. Fue un error, se lo dije en ese momento a Alberto. Fui 8 años presidenta y te invito que busques algún archivo donde yo hablo sobre el precio del dólar. No se trata de si ayudaba o no ayudaba”, reflexionó.

No obstante, tras aclarar que “no vale la pena ahondar sobre el pasado”, señaló que el Gobierno de Alberto Fernández “fue infinito mejor de lo que hubiera sido el de Macri”.

Luego de ratificar una vez más que no se postulará, en parte porque percibe que está “técnicamente en libertad condicional” por su situación judicial, manifestó que su rol será “el de una militante política que hace todo lo que tiene que hacer para que lo que considero es lo mejor que le puede pasar a los argentinos, les pase”; y llamó a que “los hijos de la generación diezmada sean los que tomen la posta” de ahora en más. “Ganar la elección depende de que volvamos a enamorar a la sociedad, de que volvamos a convencerla de que hubo un tiempo en el que los argentinos vivían mejor”, definió.

A cuatro años de haber ungido candidato a presidente a Alberto Fernández, CFK explicó que “la decisión fue porque había asegurar el triunfo del peronismo y la única manera era reagrupar a todas las fuerzas”. “Fue una buena estrategia”, opinó y consideró que la decisión no puede ser juzgada 4 años después, sino en el momento en el que se tomó. “Después depende de la gestión. Más allá de todas las dificultades que hubo, no quiero ser injusta, pero creo que advertí de algunos problemas”, objetó la Vicepresidenta.

Entre sus definiciones políticas, la ex mandataria respaldó a Sergio Massa al reconocer que “agarró una papa caliente” dada la situación crítica del país. En este marco, insistió con “revisar el acuerdo con el FMI” y advirtió que en 2024 “Argentina tiene vencimientos por 25 mil millones de dólares, solamente entre el Fondo Monetario, acreedores privados, de las provincias, deuda privada...”.

