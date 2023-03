Cristina le respondió al senador de Estados Unidos que pidió que fuera sancionada por su condena

Cristina Fernández de Kirchner le respondió al senador republicado Ted Cruz . El estadounidense había presentado un proyecto de ley en el parlamento de su país promoviendo sanciones en contra de la vicepresidenta por distintos hechos entre los que se encuentra la condena que recae sobre ella por la causa Vialidad.

“Para que nadie tenga dudas, desde el norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py”, publicó en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram la vicepresidenta de Argentina.

Cristina inició de esta manera una serie de publicaciones en sus redes sociales. En sus expresiones vinculó a Ted Cruz con los intereses de empresas petroleras y los yacimientos de gas.

“Ted Cruz, el senador que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en 2018; y acá tenemos Vaca Muerta, segunda reserva de gas shale y cuarta de petróleo shale a nivel mundial”, abrió su planteo la ex mandataria.

Posteriormente, Cristina relató: “Yacimiento Vaca Muerta, que recuperamos junto a YPF en mi segundo mandato durante el año 2012 ¿Te das cuenta por que nos dejaron afuera de la cancha? Se nota mucho”,. De esta manera insistió en la hipótesis de que la condena que dictó un tribunal en su contra por administración fraudulenta obedece a una estrategia de proscripción, a fin de que no se presente como candidata para regresar a la presidencia en 2023.

Para finalizar, Cristina Kirchner también hizo una asociación entre otra presentación del senador Ted Cruz, en este caso del 26 de agosto de 2022, y el atentado que luego sufrió. “Cinco días antes había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del fiscal Luciani. Todo hace juego con todo”, argumentó.

Tal cual lo dije: Proscripción!



Y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py.



¿En serio lo van a seguir negando? Dale... pic.twitter.com/9Yjs2WeaRy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 29, 2023

¿Quién es Ted Cruz, el senador que hizo una presentación en contra de Cristina Kirchner?

Ted Cruz es actualmente senador por el partido republicano, cercano al ex presidente Donald Trump. Antes lo había enfrentado en una elección interna en la que Turmp terminó imponiéndose para llegar finalmente a la Casa Blanca en 2016.

El objetivo de su presentación en la Cámara alta del Congreso de los Estados Unidos es que se prohíba el ingreso de Cristina Kirchner y de su entorno, por una sucesión de hechos en los que engloba corrupción y políticas de gobierno que, en palabras del congresista, pusieron en riesgo la seguridad de los estadounidenses.

El entredicho, se produjo en la antesala de la reunión bilateral entre el presidente Alberto Fernández y Joe Biden, en el Salón Oval de la Casa Blanca, el primero entre ambos en calidad de presidentes.

“Cristina Fernández de Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el estado de derecho de Argentina y sus instituciones políticas”, manifestó en un comunicado posterior a la presentación de su iniciativa en el Senado. Luego dijo: “La evidencia en su contra es pública, creíble y respaldada por los tribunales argentinos. Más allá de la Argentina, ella y sus asociados han socavado los intereses de seguridad estadounidenses en la región al poner las instituciones argentinas al servicio de la campaña de terrorismo global de Irán. Continúan haciéndolo”.