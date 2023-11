¿Cuál es el sueldo del presidente en Argentina?

Con la elección de Javier Milei como Jefe de Estado en Argentina, surge la pregunta sobre su salario y cómo gestionará sus ingresos como presidente. Hasta junio, el presidente en Argentina percibía un sueldo determinado, que es el valor difundido según el último dato disponible durante la presidencia de Alberto Fernández.

La Constitución Nacional establece que el presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, el cual no puede ser alterado durante el período de sus nombramientos. Además, no tienen la posibilidad de ejercer otro empleo ni recibir emolumentos de la Nación ni de ninguna provincia.

Alberto Fernández - Foto de archivo

Cuánto cobra un presidente en Argentina

En Argentina, un presidente percibía hasta junio $2,2 millones, según el último dato publicado desde la presidencia de Alberto Fernández.

Mientras esté en sus funciones, el presidente electo no puede percibir otros ingresos ni puede tener otro empleo. Según especifica el artículo 92 de la Constitución Nacional, "el presidente y vicepresidente disfrutan de un sueldo pagado por el Tesoro de la Nación, que no podrá ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante el mismo período no podrán ejercer otro empleo, ni recibir ningún otro emolumento de la Nación, ni de provincia alguna".

Javier MIlei - Presidente electo de Argentina

Qué hará Javier Milei con su sueldo de presidente

Javier Milei, quien recientemente sorteó su último sueldo como diputado nacional, aún no ha definido qué hará con sus ingresos como presidente. Durante su tiempo como legislador, Milei cumplió con la promesa de sortear su salario mensualmente. Sin embargo, al asumir la presidencia, se plantea la duda sobre la posibilidad de seguir con esta práctica o considerar otras opciones, dado que como mandatario no puede tener otros ingresos provenientes del sector privado.

Ante la consulta sobre si planea sortear o donar su ingreso como presidente, Milei expresó que deberá analizar cómo gestionará su subsistencia, ya que en su nuevo rol no tendrá la posibilidad de obtener ingresos adicionales del sector privado, como sí lo hacía durante su tiempo como diputado.