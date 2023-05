Daniel Scioli desafió a Cristina Kirchner: "Si decide no hacer unas PASO, voy igual"

Horas más tarde de que finalizara el acto que tuvo a Cristina Fernández de Kirchner como única oradora en el aniversario número 20 de la asunción de Néstor Kirchner al poder en 2003, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, desafió a la Vicepresidenta y ratificó su apoyo a la idea de que varios referentes del Frente de Todos compitan en las elecciones primarias. "Si decide no hacer unas PASO, voy igual", retrucó.

Después de que la titular del Senado descartara la opción de presentar de manera oficial a un candidato para la primera vuelta durante su discurso de la tarde del 25 de mayo, el embajador recordó que "falta un mes todavía", en referencia al cierre de las listas. "Yo siento que ella va a acompañar para que se den las condiciones para que haya unas PASO con una gran participación, en donde se pueda definir y ordenar las candidaturas", manifestó.

En cuanto a los cánticos de la militancia peronista que recibió a la creadora de Unión Ciudadana al grito de "Cristina presidenta", Scioli cuestionó los personalismos al opinar: "Me parece que lo mejor que le puede pasar a nuestro espacio político es no depender de la decisión de algún dirigente y someternos a la voluntad popular como corresponde, para que la gente elija lo que considera lo mejor". Asimismo, el ex diputado planteó: "No creo que ocurra la hipótesis de que se quiera ir por el camino de un candidato único e imponer una fórmula".

Durante la entrevista en la que el precandidato del FdT participó del programa "Verdad Consecuencia", de TN, Scioli fue consultado por la periodista Luciana Geuna sobre qué camino tomaría, en caso de que la vicepresidenta decidiera que el frente debería presentar una lista única, por lo que no dudó en desafiar la autoridad de la líder política al responder: "Sí, voy igual, porque estoy convencido y sería una hipocresía no hacer referencia a que evidentemente hay diferencias internas, matices, diferentes estilos y que mejor que dirima la gente".

Luego de ser cuestionado por su ausencia en la Plaza de Mayo, Scioli refutó las especulaciones sobre un alejamiento con la figura política del kirchnerismo al mencionar: "No estuve porque tenía esta enorme responsabilidad aquí en Brasilia en una reunión con el canciller Mauro Vieira, para avanzar con este acuerdo, se firmaron cosas muy importantes para la Argentina". "Me llamó ayer el secretario de Cristina, Mariano, para invitarme especialmente", agregó para después contar que le había avisado a la dirigente que no iba a poder estar presente.

Por otro lado, el diplomático evitó referirse a sí mismo como el "candidato predilecto de Cristina" y, por el contrario, expresó: "Yo me siento el candidato de los trabajadores, de la clase media, de los que emprenden, de los que producen". Incluso, aseguró que no está solo en el camino electoral que emprendió, tras revelar: "Hay una mayoría silenciosa en el pueblo peronista y lo siento por la cantidad de llamadas, la gente que quiere sumarse, el aliento, la voluntad de participar".

Luego, Scioli recordó los resultados en las elecciones del 2015 al analizar que perdió en el ballotage contra Mauricio Macri, porque el candidato de Juntos por el Cambio había logrado absorber los votos de los electores que apoyaban a los partidos que quedaron afuera, por lo que remarcó que "hay que tener capacidad de integrar los distintos sectores que participaron de las PASO".

Finalmente, el precandidato a presidente apostó por sí mismo al remarcar: "Yo sé muy bien que voy a coincidir con varios radicales sobre lo que hay que hacer en el país de ahora en más. Tengo la cabeza muy abierta para tomar ideas también de los otros candidatos e interpretar lo que buscan". Además, reveló que "el ordenamiento del Estado, optimizar los recursos humanos, la infraestructura del Estado, un Estado más eficiente son temas que están en mi agenda de trabajo y eso no significa quitarle derechos a nadie".

Fuente: Infobae