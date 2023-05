De cara a las elecciones, Morales pidió a los periqueños elegir la sensatez y el diálogo

Gerardo Morales, gobernador de la Provincia y candidato a convencional constituyente por la Lista 502 del Frente Cambia Jujuy, lamentó “la pérdida de tiempo” que experimentó Perico en los últimos tres años a raíz de “la tozudez de alguien que se opuso a trabajar juntos y a favor de los vecinos”. “Es por ello que la sensatez y el diálogo tienen que volver a Perico”, afirmó y exhortó a los periqueños a respaldar con su voto este domingo a Rolando Ficoseco, el próximo intendente de dicha ciudad.

“Se hace necesario una persona que priorice el diálogo y piense en el pueblo periqueño”, resaltó y aseveró que “estos son principios que Carlos Sadir y “Roly” Ficoseco pueden garantizar”.

Cierre de campaña del Frente Cambia Jujuy en Perico

“Con respeto y consenso podemos hacer grandes cosas por nuestro pueblo y lo demostramos en toda la provincia, por eso ahora Perico se tiene que incorporar al cambio”, indicó y advirtió que “la inflación insoportable, la falta de trabajo y la pobreza creciente que el gobierno no puede resolver, no dejan otro camino que no sea la unión”.

En este sentido, recordó que en las últimas horas la Nación anunció un aumento en la tarifa de energía del orden del 75%, motivo por el cual “con Carlos Sadir y el equipo económico tomamos la decisión de ampliar la tarifa social, implementar un esquema de subsidio y un mecanismo de pago sin interés”. “Esto es gobierno presente”, recalcó.

Por otra parte, expresó que, como hijo de ferroviario, está “siempre pendiente de la recuperación del ferrocarril” y en este sentido ratificó su decisión de “unir Perico y San Salvador con el tren”.

Asimismo y tras recalcar el crecimiento comercial de la ciudad, aseguró que Perico será “un centro logístico, de transferencia de carga y productivo de suma importancia” con el parque industrial y la zona franca, “donde ya hay empresas invirtiendo y absorbiendo mano de obra”, acotó.

Además, anunció la inminente inauguración de las obras de ampliación del hospital “Arturo Zabala”, dotado de la mayor tecnología, producto de “la más grande inversión que se hizo en salud pública en la historia de Jujuy”.

A su turno Carlos Sadir, ministro de Hacienda y candidato a gobernador por la Lista 502 del Frente Cambia Jujuy sostuvo que “hay muchos proyectos a realizar junto con la Provincia” para que la ciudad “se levante y siga para adelante”.

Ante un marco multitudinario de compañeros y correligionarios, Sadir señaló que el 7 de mayo “necesitamos un triunfo contundente del Frente Cambia Jujuy para que la transformación llegue a Perico y se consolide a nivel provincial el programa de Gerardo Morales”.

Cierre de campaña del Frente Cambia Jujuy en Perico

Además destacó que desde 2015 “se trabajó durísimo bajo el liderazgo del gobernador Gerardo Morales para hacer otra provincia, una provincia mejor, una provincia con derechos, con un Estado presente que está en cada una de las situaciones más difíciles de nuestros comprovincianos y trabajando en los aspectos más importantes de la calidad de vida de los jujeños”.

Haciendo un resumen de los logros alcanzados por Cambia Jujuy, se refirió a la inversión millonaria en infraestructura educativa, a la descentralización de la salud pública con servicios en el interior de la provincia y a la generación de puestos de trabajo con la minería sustentable, el parque solar de Cauchari, el desarrollo del turismo y la producción de aceite medicinal de Cannabis. No obstante, -reconoció Sadir- “no alcanza y está en marcha el proyecto para instalar en el parque industrial de Perico un nodo logístico, y ya hay una empresa que se está instalando, lo que va a dar nuevas oportunidades de empleo”.

“Demostramos con estas transformaciones que Jujuy es viable. El mundo nos mira porque hoy Jujuy es litio, es turismo, es aceite medicinal de Cannabis y es educación de primera”, aseguró.

Sadir, además, expresó que “necesitamos a Roly Ficoseco en la intendencia para sumar a Perico a las transformaciones que no llegaron por los conflictos entre intendente y concejales” y resaltó que “hay muchos proyectos a realizar junto con la Provincia” para que “la ciudad se levante y siga para adelante”.

Por su lado, el candidato a vicegobernador Alberto Bernis, sostuvo que a diferencia de lo que sucede en el orden nacional, “en Jujuy hay un proyecto, hay un líder y un equipo de trabajo” para proseguir con el programa que transforma a la provincia desde 2015, “con Carlos Sadir en la provincia y Rolando Ficoseco en Perico”.

Rolando Ficoseco, candidato a intendente, llamó a “llenar las urnas” con las boletas del Frente Cambia Jujuy, al tiempo que agradeció a los compañeros y correligionarios el trabajo, puerta a puerta, realizado en la campaña.