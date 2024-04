"Ley de bases": los gobernadores que les pidieron a sus diputados que voten a favor, los que no y los que están en duda

La mayoría de los gobernadores le planteó a los diputados que les responden que apoyen el proyecto de “Ley de bases” que comenzará a tratarse este lunes en el recinto de la Cámara baja. Después de las negociaciones que se extendieron por casi tres meses -solo hubo un impasse de unas semanas después del fracaso de la iniciativa en febrero-, interpretaron que obtuvieron las máximas concesiones posibles por parte de la Casa Rosada e impulsan el aval de sus legisladores. Por supuesto, en este grupo de mandatarios no está el “núcleo duro” de la resistencia: los gobernadores peronistas ligados al kirchnerismo.

En el caso de los mandatarios “dialoguistas”, tal como adelantó este diario hace una semana, aunque cuestionan algunos puntos del proyecto, la decisión es acompañar también por una cuestión de estrategia política: existe el convencimiento de que si sale la ley, el presidente Javier Milei ya no podrá seguir responsabilizándolos por las deudas de su gestión.

Los mandatarios sienten el desgaste de los meses de tironeos transcurridos. Además, el DNU que eliminó la obligación de la Anses de financiar a las 13 cajas de jubilación provinciales no transferidas marcó un punto de inflexión: una media docena de gobernadores tiene la convicción de que la Casa Rosada podría aplicar un esquema de “premios y castigos” al estilo kirchnerista. Ver qué posición toman en el recinto los legisladores que les responden y, en función de cómo votan, aceptar pedidos, liberar algunos fondos u otorgar avales para conseguir financiamiento.

“Puede que haya algunos diputados que voten por la suya, sin atender a lo que pide el gobernador, eso no hay que descartarlo”, abre el paraguas el ministro político de una provincia de la región centro que en las últimas horas estuvo en contacto con buena parte de sus pares “dialoguistas”. En el caso de Córdoba, por ejemplo, los diputados peronistas Natalia de la Sota y Juan Brügge rechazarán algunos capítulos, mientras que los otros tres legisladores que responden a Martín Llaryora acompañarán toda la ley.

Martín Llaryora

La votación -ya se consensuó- será por capítulos. La reversión de la cuarta categoría de Ganancias no será acompañada por los legisladores patagónicos. Es un punto que los gobernadores ya le adelantaron a Francos. Votarán en contra el chubutense Jorge Ávila; Agustín Domingo, de Río Negro, y Sergio Acevedo y José Garrido, de Santa Cruz.

Los gobernadores de partidos provinciales y los de Juntos por el Cambio (JxC) coincidieron en pedirle a sus diputados que no pongan en riesgo la sesión con pedidos que no hayan sido acordados en el trabajo en comisiones. “Tratemos de que no haya sorpresas; que no seamos nosotros los que generemos riesgos. Si hay un traspié, que no nos responsabilicen”, fue -palabras más, palabras menos- la recomendación.

Hay dos mandatarios peronistas que jugarán en la misma sintonía que ese grupo: el catamarqueño Raúl Jalil y el tucumano Osvaldo Jaldo, quien el viernes hizo gala de su aval. “Fui uno de los primeros gobernadores que vino acompañando la confección del proyecto, la presentación del mismo y la aprobación. Incluso la primera vez, que no llegó a sancionarse, y hoy, Tucumán está acompañando porque estos son los beneficios que llegarán a los 23 distritos de Argentina y también se le van a dar las leyes necesarias para que el gobierno nacional pueda gobernar”, dijo frente a Francos en el Foro económico del NOA que organizó la Fundación Federalismo y Libertad.

Los “duros”

El ala de “los duros” está integrada por los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa). “Decidimos no acompañar porque consideramos que, primero, Milei tiene que devolverle a las provincias lo que les debe y, luego, tenemos que empezar a discutir cómo armamos el sistema organizacional de la Argentina para que todas las provincias sean partícipes de las decisiones más profundas del país”, explicó el viernes el riojano.

gobernadores norte grande

Aunque hubo algunas dudas con Ziliotto, en las últimas horas explicitó su posición a través de un posteo en redes sociales: “Pierden las y los trabajadores, pierden las provincias, ganan los poderosos. Más exclusión social, menos federalismo. Sin dudas hay un plan económico, y está claro. Defenderemos La Pampa, más que nunca!”.

Las dudas siguen respecto a qué hará el santiagueño Gerardo Zamora, con quien el ministro Guillermo Francos viene coqueteando desde hace varias semanas. Algunas fuentes de la provincia indicaron que no acompañará y que así se lo adelantó a Sergio Massa, con quien estuvo hace unos días.

