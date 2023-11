Debate presidencial para el balotaje: dos bloques, seis ejes temáticos y derecho a réplica libre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) definió este miércoles todos los detalles del tercer debate presidencial de cara al balotaje del 19 de noviembre . Se definieron temas, ubicaciones de los candidatos -Sergio Massa y Javier Milei- y finalmente se confirmó que no podrán tener apuntes escritos a la hora de la contienda discursiva.

Los candidatos presidenciales competirán discursivamente el próximo 12 de noviembre - una semana antes de los comicios- en un debate sin precedentes desde que se dispuso la obligatoriedad por ley de este tipo de actos en 2016: el libertario y el ministro de Economía podrán interrumpirse y hablarán sin un orden específico.

En representación de Unión por la Patria asistieron Juan Manuel Olmos y Santiago García Vázquez, mientras que por La Libertad Avanza estuvo Karina Milei, quienes firmaron y acordaron el reglamento oficial del tercer debate presidencial tras la reunión de los equipos técnicos.

Balotaje 2023

Estructura

El bolillero definió que Milei de La Libertad Avanza se ubicará en el atril de la izquierda y Massa de Unión por la Patria, en la derecha; mientras que el tigrense abrirá el debate con sus dos minutos de introducción y el economista sera el encargado de concluir el acto con dos minutos de cierre. Según se informó, después de los dos minutos de presentación habrá se is ejes temáticos de 12 minutos. Sin un orden preestablecido, cada candidato contará con seis minutos para administrar a su elección.

La estructura, entonces, estará compuesta por cuatro bloques:

Dos minutos de introducción

Primer bloque compuesto por tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno

Segundo bloque compuesto por los otros tres ejes temáticos de 12 minutos cada uno

Dos minutos de cierre

Tanto la estructura del debate como los seis ejes temáticos: Economía, Relaciones de Argentina con el mundo, Economía, Educación y salud, Producción y Trabajo, Seguridad y Derechos humanos y convivencia democrática- fueron consensuados por los equipos de campaña de ambos candidatos y, a diferencia de los dos primeros debates, no hubo injerencia por parte del Consejo Asesor para la toma de decisiones.

Movimiento por fuera del atril

Como anticipó Ámbito, los candidatos van a poder moverse en un espacio limitado por fuera del atril. La izquierda será el espacio reservado para el libertario, y la derecha, para el ministro. En tanto, el primero en hablar será Massa con su minuto de apertura, mientras que Milei va a ser el último que exponga en el debate.

Moderadores

Los moderadores sólo intervendrán si alguno de los candidatos hablan más de dos minutos. En el último bloque cada postulante tendrá dos minutos para finalizar su participación.

Interrupciones y micrófono abierto

La otra característica innovadora con la que cuenta el tercer debate presidencial 2023 se centra en la libertad a la hora del debate y el intercambio entre ambos competidores. Tanto el oficialista como el opositor tendrán su micrófono abierto en los 12 minutos de cada eje temático y se podrán interrumpir en cualquier momento de la exposición, siempre y cuando sea "de manera ordenada".

Según Schimmel, "se podrán interrumpir la cantidad de veces que quieran. No deben interrumpirse mientras el otro está haciendo uso de la palabra. Tiene que ser un intercambio ordenado para que no hablen al mismo tiempo, porque recordemos que se trata de una instancia institucional para llevar información a la ciudadanía. Pueden alternar la palabra la cantidad de veces que quieran con la única condición de que cada candidato no puede utilizar más de dos minutos en el uso de la palabra".

Fuente: Ámbito