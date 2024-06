Diputados: la oposición consiguió quórum y trata una nueva fórmula jubilatoria

En una sesión especial pedida por la Unión Cívica Radical (UCR), la Cámara de Diputados debate este martes una nueva fórmula jubilatoria gracias a que la oposición logró quorum . El radicalismo logró acordar con el bloque de Unión por la Patria (UxP) y alcanzó los votos necesarios para cambiar el cálculo de aumento de las jubilaciones y pensiones y dejar sin efecto las actualizaciones por decreto.

Ahora, estos dos partidos negocian para unificar los dictámenes ante el riesgo de que los dos proyectos que reúnen mayor consenso salgan rechazados. El punto central del desacuerdo es el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES (FGS).

En este contexto, los legisladores empezaron con las cuestiones de privilegio. Hacemos Coalición Federal pidió una Cuestión de Privilegio para que la ministra Sandra Pettovello asista a la Cámara de Diputados. “Nos parece que en un momento donde el país se enfrenta a un ajuste brutal, pensar en la insensibilidad y crueldad de esa ministra hace necesario que concurra a esta Cámara a dar explicaciones. Al menos para que nos la de a nosotros porque al presidente lo dudo porque anda de viaje”, sostuvo el diputado Esteban Paulón.

El kirchnerismo intentó incluir el financiamiento a las universidades y la restitución del Fondo de Incentivo Docentes (Fonid) eliminado por el presidente Javier Milei, pero no consiguió los votos necesarios para el tratamiento. Los tres temas son sensibles para el Gobierno, que busca mantener a raya el equilibrio fiscal y sostener el superávit conseguido en los primeros meses de gestión.

LA OPOSICIÓN, A UN PASO DE SACAR UNA NUEVA FÓRMULA JUBILATORIA

A mediados de marzo, la oposición en Diputados no logró quorum para debatir en el recinto una nueva fórmula jubilatoria, pedida por el bloque Hacemos Coalición Federal. Como el proyecto no tiene dictamen de comisión hacía falta dos tercios para habilitar su tratamiento en el recinto, que la oposición no consiguió.

En ese momento, la UCR fue determinante para que se cayera el debate, dado que a excepción de los diputados que responden a Facundo Manes, el resto del bloque no bajó al recinto.

Los primeros días de mayo, la oposición volvió a debatir una nueva fórmula jubilatoria, esta vez en la Comisión de Presupuesto, pero UxP, la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) no lograron unificar las propuestas.

Sin acuerdo, el presidente de la UCR, Rodrigo de Loredo -uno de los radicales que se mostraron más dispuestos a dialogar y a ayudar al Gobierno en el Congreso- pidió una nueva sesión especial, que comenzó este martes a las 11:30.

En los últimos días, los tres bloques vienen negociando la propuesta y lograron el quórum que no consiguieron en los intentos anteriores.

Hasta último momento, las diferencias eran mínimas: el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Mientras que el peronismo quiere que quede bajo salvaguarda de la Anses el radicalismo y HCF se inclinan porque se destine a las cajas jubilatorias provinciales, con quienes Nación mantiene deudas y es parte del conflicto con los gobernadores.

Fuente: Todo Noticias.