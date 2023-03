El anuncio de Macri acelera la interna entre Bullrich y Larreta en el PRO

A 13 semanas del cierre de listas, Mauricio Macri terminó con una de las incertidumbres que generaban tensión en Juntos por el Cambio y en especial en los referentes del PRO con aspiraciones presidenciales. El ex mandatario anunció que este año no será candidato, una decisión celebrada entre los dirigentes de la coalición opositora, por la percepción de que al menos en parte despejará el panorama y decantará en otras definiciones. Por lo pronto, acelerará una interna dentro de su partido: la que enfrenta hace meses a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, con María Eugenia Vidal anotada en la carrera desde atrás.

"Quiero ratificar que no seré candidato en la próxima elección. Lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones", aseguró Macri en un video de poco más de seis minutos, grabado entre jueves y viernes, difundido por redes sociales.

"Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Nunca más vamos a tener una marioneta como presidente", dejó de ese modo la resolución del candidato presidencial del PRO abierta a la competencia, aunque ya había advertido que será "ecuánime" pero no "imparcial" en esa disputa. "Será el garante del cambio. Si alguien no lo garantiza, lo va a decir", tradujeron sus dirigentes más cercanos.

Macri hizo el anuncio luego de mantener reuniones con Rodríguez Larreta y Vidal. Más allá de que daba indicios de que estaba más cerca de no ir por su propio segundo tiempo, en esos encuentros no les adelantó su determinación ni en qué momento la haría pública. Tampoco dijo nada en el casamiento de Vidal, el sábado. De hecho, Rodríguez Larreta estimaba que Macri tomaría esta definición pero esperaría hasta mayo para confirmarla.

Tanto el alcalde porteño como la ex gobernadora bonaerense le habían dicho a Macri que la incertidumbre sobre si sería o no candidato estaba "dañando" al espacio: le habían sugerido que si tenía la determinación de no ser, era mejor que la expresara. El ex presidente tenía a su vez una reunión pendiente con Bullrich, decidida a competir en las PASO. Parte del equipo de la titular del PRO responde a Macri, por lo que el anuncio reafirma sus aspiraciones.

"En realidad fortalece todas las candidaturas y hace que por decantación se aceleren otras definiciones", coincidieron referentes de los tres sectores. Rodríguez Larreta, Bullrich, Vidal y dirigentes de Juntos por el Cambio salieron a elogiar al ex presidente luego del anuncio.

Impacto interno

Cada postulante buscará a partir de ahora consolidar y ampliar su armado de cara a la etapa de definiciones. Rodríguez Larreta se lanzó hace un mes con un discurso contrario a la confrontación política y por momentos crítico con el propio Macri, de manera indirecta. El ex presidente mira con distancia la apuesta por el "consenso" del alcalde porteño, así también como su entendimiento con una parte del radicalismo, reflejado en las fotos con Gerardo Morales y Martín Lousteau. Rodríguez Larreta también exhibe sintonía con Elisa Carrió.

Bullrich no anunció formalmente su candidatura, pero ya expresó su intención de ir a las PASO y arrancó con las actividades con tono de campaña, como la semana pasada en la Tercera Sección del conurbano bonaerense. Con un discurso duro, en ese sentido más alineada con Macri, la ex ministra de Seguridad rechaza las posturas conciliadoras y se atribuye el "coraje" que haría falta para implementar las transformaciones que considera necesarias. En contraposición con Rodríguez Larreta, trabaja un acuerdo con otro sector de la UCR y aparece cerca de Alfredo Cornejo.

Con otro perfil, Vidal se mantiene lejos de esa disputa aunque no resigna sus aspiraciones, como lo ratificó ante el propio Macri en el desayuno del miércoles. "Ella dijo que únicamente se bajaba si competía Mauricio", recordaron en su equipo este domingo.

Entre los motivos del anuncio, cerca de Macri aludieron a los "pedidos" de empresarios y otros integrantes del llamado círculo rojo para que buscara volver a la Casa Rosada. Con el video barrió con esa posibilidad y dejó un escenario más propicio para "ordenar" el espacio, según la mirada de los que frecuentan sus oficinas de Vicente López.

Macri mantenía una alta imagen negativa, en particular en el conurbano bonaerense, más allá de que en el último tiempo había vuelvo a las actividades en ese territorio adverso a su figura. En el intento de desestimar ese factor como preponderante en su decisión, en el entorno del fundador del PRO esgrimieron que en caso de presentarse se hubiese impuesto en las PASO de Juntos por el Cambio -que incluso probablemente no hubiera habido competencia- y que la perspectiva también resultaba favorable en un eventual balotaje contra el kirchnerismo. Otros referentes tenían una mirada diferente.

La pelea por la Ciudad

Fuentes del PRO relativizaron que el anuncio quedara encadenado a un acuerdo por la sucesión de Rodríguez Larreta en la Ciudad. El alcalde porteño coincidió con Macri en que debería haber un único candidato del PRO en el distrito, aunque se definirá a fines de abril. Si se confirma que ese lugar será para su primo Jorge, como pretende el ex presidente, aún restará resolver el marco de la competencia con Lousteau, por caso si el radical podrá ir con todas las boletas de los aspirantes a la presidencia.

"Mauricio no se bajó porque nunca se subió", marcó uno de sus dirigentes más próximos. Con los que habló este domingo, Macri se mostró "satisfecho" con lo que había generado el anuncio: "Siente que está haciendo lo que más contribuye". Despejada la incógnita, buscará mantener su influencia en el tablero del PRO y de Juntos por el Cambio, y en un eventual nuevo gobierno, con el desafío para el espacio de no repetir la dinámica del Frente de Todos entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. En ese sentido se interpretó el tramo en el que aseguró que no habrá una “marioneta” como presidente.

"Ahora tenemos que estar muy atentos, porque en situaciones difíciles enseguida salimos a buscar una personalidad mesiánica, que nos dé seguridad. Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador", dijo Macri también con el foco en el crecimiento de Javier Milei, una de las preocupaciones recurrentes en la coalición opositora.