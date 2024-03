"El Estado es una organización criminal diseñada para que en cada trámite haya una coima"

Javier Milei le dedicó este viernes a Alberto Fernández un pequeño tramo de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación . En particular, se refirió al escándalo con los seguros que volvió a poner esta semana en el tapete al ex presidente.

Con munición gruesa, el Presidente utilizó términos para referirse al tema como “organización criminal” y “sistema corrupto”, basándose en la auditoría que realizó en cada dependencia del Estado luego de asumir.

El jefe de Estado, en su repaso del estado en que encontró a la administración pública, mencionó al informe de situación de las 114 dependencias que realizaron la SIGEN y la Secretaría de Transformación del Estado. En ese momento, destacó que el estudio “ha arrojado información alarmante, entre la que destaca una deuda consolidada de 3000 millones de dólares en bienes y servicios impagos”.

La culpa, para Milei, es de “un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla, lo controla mal”, que está “diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible para beneficio del burócrata de turno”.

Y ahí disparó con todo contra su predecesor en el cargo: “Tal vez, el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto. Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado, de manera de poder cobrar retornos de cada operación. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retornos que terminaron en los bolsillos de los políticos”.

“Es esa tal vez la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado al Estado. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso, en cada regulación , en cada trámite y en cada operación haya una coima para el político de turno”, remató.

En un discurso durísimo contra las administraciones kirchneristas, que ocuparon el Gobierno en 16 de los últimos 20 años, la causa que envuelve a Alberto Fernández tuvo ese momento destacado.

Fuente: Infobae.