El Frente Cambia Jujuy inauguró nueva sede en Humahuaca

El candidato a intendente de Humahuaca por la lista 502 del Frente Cambia Jujuy, Martin Corrales presidió el acto de inauguración de una sede en el departamento de Humahuaca. Este nuevo espacio tiene como objetivo fortalecer el vínculo y compromiso de la militancia con el pueblo humahuaqueño.

Tras la inauguración, Martin Corrales, agradeció el apoyo y acompañamiento constante del actual Gobernador Gerardo Morales y a todo el frente cambia Jujuy por la posibilidad de poder representar al pueblo de Humahuaca. Realizó un repaso y balance general de la provincia y de los logros del gobierno de Gerardo Morales haciendo hincapié a distintas aristas como el desarrollo humano, económico, cultural y educacional.

En un primer momento agradeció la gran concurrencia de los vecinos y vecinas “me acuerdo el momento que me propusieron el ser candidato parecía una cosa que no era real. Pero no estaba dispuesto a abandonar el sueño de poder participar, de poder brindar mi capacidad, mis ganas de poder hacer cosas por ustedes.”

Además, destacó la importancia de que “Humahuaca necesita ser una ciudad que incorpore todos los criterios de sostenibilidad ambiental, conservando su valor histórico y cultural, promoviendo procesos de desarrollo local para que generan más ingresos, trabajo de calidad y posibilidades de progreso para todo el pueblo.

Focalizó sus mayores deseos para seguir avanzando como departamento “todo esto nació con Gerardo Morales hace tiempo, encontró una provincia totalmente devastada y ahora estamos con paz social. Con un gran desarrollo humano y económico. Una gran gestión que va de la mano de la cultura, educación, progreso, de la mano del deporte, Gerardo fue un gran visionario de todo y él ha permitido primero en la UCR y después en el FCJ poder avanzar de lo largo de toda la provincia.”

Por ultimo recordó el compromiso de su equipo de trabajo “todo el FCJ somos personas llenas de buenas intenciones, con capacidad de trabajo, comprometidos con el bienestar de la gente. Queremos avanzar como sociedad, no podemos quedarnos al margen de las nuevas formas de organización ni de garantizar los nuevos derechos, para eso necesitamos una Constitución moderna, actualizada y acorde a los tiempos que vivimos. Voy a trabajar fuertemente en la obra pública, en la salud, deporte. En la cloaca, red de agua potable en el hospital y muchas cosas más. Siempre de la mano de Gerardo Morales en Nación y Carlos Sadir en la provincia. Para que Humahuaca que sea nuevamente el corazón de la quebrada”.

En el acto presentó a su equipo de trabajo que lo acompañara en las elecciones el 7 de mayo, también contó con la presencia de la Ministra del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, María Inés Zigarán, la diputada provincial, Victoria Luna Murillo, su par Nestor Sanabria entre otros dirigentes locales y provinciales.