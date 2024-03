El Gobierno le confirmó a los ministros de economía que no restituirá el Fonid a las provincias

El Gobierno convocó el último miércoles a los ministros de economía de las provincias pero no hubo avances en la negociación por los fondos coparticipables. Además, no se discutió un acuerdo fiscal y se confirmó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se reunió con todos los ministros provinciales en un encuentro en donde se plantearon los problemas fiscales de las jurisdicciones y que dejó a los funcionarios con gusto a poco.

En diálogo con Am 630-Jujuy, el ministro de Hacienda de Jujuy, Federico Cardozo, aclaró que no se habló nada de lo que en la previa se adelantaba. “Hablamos de la relación nación con provincias pero no del pacto fiscal. Hemos planteado la preocupación por el Fondo Nacional de Incentivo Docente y los subsidios al transporte que fueron los dos temas principales de la reunión”.

“No hubo respuestas concretas. En la mayoría de los temas planteados dijeron que no tenían una resolución tomada. Uno de los planteos que hicieron las provincias fue la continuidad de muchas obras a lo que respondieron que se encontraban realizando un relevamiento del estado de avance de cada una ellas. Básicamente no hubo resolución de nada de lo que solicitamos”, agregó preocupado el ministro de Hacienda de Jujuy.

El funcionario también precisó que la única certeza que brindaron desde el Gobierno nacional es que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) no está contemplado en el Presupuesto 2024.

Federico Cardozo, ministro de Hacienda de Jujuy

Por otra parte, el ministro de Hacienda de Jujuy indicó que planteó la necesidad de restituir el subsidio al transporte en el interior del país trasladándolo a la tarjeta Sube de cada usuario. “La respuesta fue que estaban analizando el tema y su implementación. Volvemos a lo mismo, están en una etapa de relevamiento para ver cómo proceder en el futuro sin fechas concretas”.

Cardozo recalcó que el único avance en estas horas está relacionado a cierta normalización del los fondos que corresponden al Consenso Fiscal, que en el caso de Jujuy se espera que Nación le envíe alrededor de 3 mil millones de pesos.

En otro tramo de la entrevista, Cardozo se refirió a la coparticipación y su relevancia para las finanzas de la provincia de Jujuy. “La provincia es muy dependiente del sistema de coparticipación. El 80% de los recursos corresponden a coparticipación y hoy la preocupación urgente para Jujuy pasa por pagar salarios a la administración pública. Estamos urgidos de conocer si habrá una restitución del Fonid aunque ya no dijeron que no se pagará. Eso representa unos 28 mil pesos en los sueldos de los docentes. y como provincia estamos haciendo el esfuerzo de hacer frente a esa falta”.

“Pensábamos que nos iban a dar fechas o conclusiones. Eso no ocurrió. Todo quedó en análisis”, cerró.