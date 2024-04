El Gobierno de Milei aseguró que "no está en la agenda cerrar universidades"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este miércoles a la masiva marcha universitaria de el martes para reclamar una actualización presupuestaria y afirmó que "las universidades no se van a cerrar, no va a estar jamás en una agenda nuestra cerrar una universidad".

"Si la posición de la marcha fue para que nosotros, como Gobierno, no impulsemos el cierre de las universidades, fue una marcha equivocada, porque claramente no es que nosotros no lo tenemos en agenda, nunca se nos hubiera cruzado por la cabeza resquebrajar la educación pública y, con eso, cerrarlas. Eso fue evidentemente algún sector con determinados intereses que logró imponer ese título que está lejos de ser compatible con nosotros o con nuestra ideología", expresó el funcionario.

En el marco de su habitual conferencia de prensa, Adorni agregó que la participación de dirigentes políticos en la movilización de ayer "transformó un reclamo genuino en una marcha política opositora", y volvió a pedir que se auditen los fondos universitarios.

"Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia; la pagan los argentinos", indicó.

"Solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, de equilibrio de las cuentas públicas y, por supuesto, de las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco en qué son utilizados los fondos", planteó Adorni.

En esta línea, el vocero presidencial apuntó contra la presencia de "determinados personajes como centro de la escena" y, sin nombrarlos, aseguró que "muchos de ellos son responsables de buena parte del ajuste que ha sufrido la educación en los últimos años y que además son totalmente responsables de la situación que hoy viven los argentinos".