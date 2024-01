El kirchnerismo pidió una sesión especial en el Senado para intentar rechazar el DNU de Javier Milei

El interbloque del kirchnerismo en el Senado, que comanda el formoseño José Mayans, pidió una sesión especial para el jueves de la semana próxima con el objetivo de rechazar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno que desregula la economía .

La bancada que maneja Mayans, integrada por 33 legisladores, tendrá la difícil tarea de sumar cuatro voluntades de otros bloques para llegar al quórum -37- y abrir el recinto.

En medio de la discusión en Diputados sobre la Ley Ómnibus, algunos senadores de la oposición no kirchnerista se mostraron en desacuerdo con el DNU. Sin embargo, esperan que la justicia actúe primero para que el tema no estalle en el recinto de la Cámara alta.

La semana pasada, se adelantó la intención del cristinismo senatorial en cuanto a agitar una sesión para discutir el DNU, tras haberse vencido el plazo de 10 días para que éste fuera tratado por la comisión bicameral de Trámite Legislativo.

Esta comisión nunca se reunió. La Cámara alta hizo su tarea y designó a sus integrantes. No obstante, Diputados no siguió ese camino ya que el kirchnerismo sugirió una cantidad de miembros que rechaza el titular de la Cámara baja, Martín Menem.

Durante la tarde del martes, el interbloque que preside Mayans mantuvo un encuentro para realizar un seguimiento de la ley ómnibus que debate Diputados y delinear una estrategia sobre el mega DNU.

José Mayans

Según confiaron desde el cristinismo, en el cónclave no hubo una postura unánime para empujar rápido una sesión y voltear la medida del Gobierno libertario, que necesita la negativa de ambas Cámaras del Congreso para ser rechazada, algo que nunca ocurrió desde que se instauró este tipo de normativa que utilizan todos los Ejecutivos.

El objetivo de la bancada kirchnerista era conseguir las firmas de otras fuerzas opositoras para blindar el quorum y agitar las aguas en el Senado. Sin embargo, la acción no tuvo el efecto deseado.

A pesar de lo ocurrido, por la tarde de este miércoles se ordenó firmar igual la solicitud con cinco senadores -el mínimo que pide el reglamento-y sólo hubo del Frente de Todos: Mayans, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Juliana di Tullio (Buenos Aires), Sergio Leavy (Salta) y Juan Manzur (Tucumán).

La lupa del quórum estará ahora en los bloques de la oposición no kirchnerista como Unidad Federal, Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), los dos santacruceños que responden al gobernador Claudio Vidal y dos misioneros renovadores.

El domingo último, el senador peronista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Edgardo Kueider (Entre Ríos-Unidad Federal), realizó un contundente reclamo para que la Corte Suprema intervenga rápido sobre la medida. “Si no se expide, puede llegar a ser peligrosísimo”, aseguró el legislador.

“Soy partidario de dar tiempo a la comisión o a que la justicia se expida. En realidad, me gustaría que la justicia y la Corte tomen cartas en el asunto. Hay muchas cuestiones de validez con el tema del DNU y la única forma de ir atrás es con la justicia. Si no, va a quedar un muy mal precedente. No estamos hablando de un DNU: son varios decretos metidos en uno”, señaló Kueider.

El legislador entrerriano no se mostró muy receptivo con la idea que terminó de cristalizar este miércoles el cristinismo. “No comparto la estrategia legislativa que utilizan. ¿Y si convocan y después no tienen quorum? ¿Y si no logran mayoría? Te puede salir el tiro por la culata. Por eso hay que instar al presidente de Diputados -Menem- para que designe a los integrantes de la bicameral y debatir el tema. El Senado ya lo hizo y estamos esperando. Es un riesgo ir al recinto sin un dictamen. También le pediría a la Corte que se expida”.

Si la sesión no tiene quórum, el Frente de Todos deberá conformarse con discursos en minoría. Si logra su objetivo, se abriría un frente de conflicto importante para el oficialismo.

Fuente: Infobae.