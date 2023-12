El massismo criticó las medidas de Caputo: "Es una estafa a los productores de economías regionales"

Luego del anuncio de las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei, exintegrantes del equipo económico de Sergio Massa salieron al cruce y criticaron el fuerte ajuste . “Empiezan traicionando el valor de la palabra”, señalaron.

Dos exfuncionarios que acompañaron al exministro de Economía, Gabriel Rubinstein, secretario de Política Económica, y Juan José Bahillo, secretario de Agricultura, se manifestaron en contra de los ajustes de Luis Caputo.

“Este gobierno empieza su mandato traicionando el valor de la palabra. Ayer, a través del ministro de Economía, estafaron a los productores de Economías Regionales, a quienes les volvieron a imponer retenciones”, manifestó Bahillo a través de sus redes.

En el mismo sentido, destacó: “Sergio Massa, aún en el contexto de la peor sequía de la historia, propuso otro camino, en donde avanzamos en un sendero de quita de derechos de exportación. Es más, durante un año y medio, la soja, no pagó retenciones gracias al PIE. Ahora este gobierno, en la previa de lo que se espera una de las mejores cosechas de la historia, vuelven a imponer subas de retenciones. No cumplen las promesas de campaña y engañan a los productores que creyeron en ellos con una brutalidad innecesaria”.

También fue el viceministro de Massa el que cuestionó las medidas de ajuste de Caputo. “Para liberar el cepo se necesitan dólares, no terminar con las Leliqs”, expresó. Sin embargo, destacó que es “muy acertada” la postura de Milei sobre la “necesidad de eliminar déficit fiscal”, pero “no así en tema Leliq y cepo”.

En tal sentido, en diálogo con Perfil, Rubinstein sentenció: “Milei no tiene un buen diagnóstico en la economía, que debería ser su fuerte”. Aunque, indicó que “es evidente que tenemos una herencia negativa, que habría tenido el propio Massa si ganaba las elecciones, en donde se mezclan las cosas de siempre, los problemas estructurales y fiscales, con un año malo, que tuvo una sequía más fuerte de la historia, algo que agravó mucho las cosas y permitió la mejora gradualista que se había encarado en 2022 cuando Sergio asumió”.

Sin embargo, remarcó que hubiese preferido “una solución de shock que no se pudo hacer”. “Esa solución gradualista implicó mejoras en algunos términos fiscales, pero después se desdibujó en el marco de la situación”, sostuvo.

Además, resaltó: “Un déficit fiscal que termina en el 3% del PBI en un año de recesión, comparando con un déficit de 5% en año de expansión, no me parece para tanto, no era para decir que es la peor herencia de la historia. Hay cosas que claramente están mal, como las reservas negativas del Banco Central, que este año deberían poder recomponerse por una cosecha normal”, expresó.

En ese sentido, insistió en que desde el Gobierno “exageran muchos argumentos y mucho la historia, pero a veces esas cosas son útiles para crear una cierta mística de cambio” y ante esto sumó: “Hay que validar las cosas en la cancha. Las malas y buenas herencias que puede haber es un tema más para discutir serenamente, pero esa idea de que fue la peor crisis de la historia me parece parte de un relato”.

