El Senado aprobó en general la Boleta Única de Papel y pasó a la votación en particular

Durante el debate sobre la Boleta Única de Papel, que obtuvo 39 votos a favor y 30 en contra, el senador Luis Juez expresó sus reservas sobre la transparencia total del sistema, pero destacó su capacidad de control. “¿Es la boleta única la garantía per se de la transparencia absoluta? No, pero garantiza, y no es poca cosa, el control. La boleta se controla sola, la controla el presidente de mesa, aunque es cierto que eso requiere un proceso pedagógico”, señaló.

Por su parte, Juan Carlos Romero subrayó la importancia del proyecto para asegurar la transparencia en el proceso electoral. “Este proyecto asegura transparencia en la oferta electoral. Se va a evitar el robo de boletas y otros mecanismos habituales. Confío en que no haya dilación y bloqueo para que esto no sea una frustración”, afirmó el senador, confiado en la implementación del nuevo sistema.

Finalmente, la senadora Alejandra Vigo reconoció que el sistema podría mejorar en el futuro, pero destacó su efectividad actual. “Este nuevo sistema quizás sea perfectible, pero hoy es el único sistema encontrado que da buenos resultados. Es un elemento para hacer a la política más transparente. Adelanto mi voto positivo, la democracia es lo que tenemos para transformar la realidad”, declaró Vigo, reafirmando su apoyo a la reforma.

