El Senado aprobó la Ley Bases: cómo votaron los representantes de Jujuy

El Senado de la Nación aprobó este miércoles por la noche la Ley Bases. La vicepresidenta Victoria Villarruel definió la votación que quedó empatada en 36 a 36. En la bancada por Jujuy hubo 2 votos positivos y 1 en contra.

Los senadores que apoyaron la propuesta fueron Ezequiel Atauche y Vilma Bedia, de La Libertad Avanza. Atauche, como jefe de bloque en la Cámara alta, estuvo a cargo del cierre de las alocuciones, tras más de 12 horas de debate.

Carolina Moisés, de Unión por la Patria, se opuso a la iniciativa que se convirtió en la primera ley del Gobierno de Javier Milei, que asumió hace 6 meses.

EL CIERRE DE ATAUCHE EN EL SENADO

Ezequiel Atauche fue el último orador. "Algunos le están buscando el pelo al huevo para detener este camino que estamos dando. Los argentinos votaron un cambio y esto no iba a ser fácil. Es un camino muy duro que tuvimos que emprender todos los argentinos que seguimos sosteniendo que éste es el camino", señaló.

Al mismo tiempo, le mostró todo su apoyo a Milei: "Nuestro presidente desde el primer día dijo que iba a hacer un ajuste. Son medidas que ningún otro Gobierno pudo hacer, aquí nosotros vinimos a hacer historia y a cambiar a la Argentina de verdad".

"Bajamos el gasto público, suspendimos la pauta oficial durante un año. Y sí, si nosotros no necesitamos comprar ningún medio. Sin los medios y con los medios de su lado, perdieron las elecciones. No necesitamos la pauta oficial, porque no vivimos del relato, vivimos de la realidad. Por eso pusimos personas que conocen la calle, y no están sentados dirigiendo el país desde un banquito", remarcó.