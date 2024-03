Elisa Carrió dará un curso de filosofía política para analizar a Javier Milei: "Saber a dónde nos lleva"

Elisa "Lilita" Carrió, referente de la Coalición Cívica, anunció que brindará un curso sobre el presidente Javier Milei y "por qué es enemigo del Estado": "Lo importantes es saber a dónde nos lleva su pensamiento".

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), la dirigente política posteó un video donde explica la importancia de debatir y analizar el contexto político actual: "Indagar qué es lo que cree y piensa Milei cuando habla del derecho de propiedad, sobre todo tomando sus autores preferidos. Hay uno especial que es el espíritu de la libertad, que es el que funda los libertarios, Murray Rothbard".

"Lo que plantean es que el derecho de propiedad son todos los derechos que tenemos, pero habrá que ver cómo esto juega en la libertad de expresión, en el derecho de difamación, en múltiples aspectos de la vida, cuestiones que para ellos integran el derecho de propiedad de los hombres. La verdad que es una lectura fascinante", agregó.

En ese sentido, Carrió convocó a analizar a Javier Milei como presidente en sus primeros meses de gestión. "Es bueno saber lo que dice para poder entender hasta dónde estamos de acuerdo y en qué no. Los espero a partir del miércoles después de Semana Santa, van a ser tres clases. Vamos a entrar a debatir porque lo importante no es estar en contra o a favor por capricho, lo importante es saber a dónde nos lleva ese pensamiento. Les mando un beso para poder abrir nuestras cabezas, sin las cuales no se puede mirar al futuro", señaló.

Cómo será el curso de Lilita Carrió para "analizar" a Javier Milei

Carrió detalló en sus redes cómo se desarrollará el curso de actualidad y filosofía política que analiza el pensamiento libertario del Gobierno. Las clases aranceladas se dictarán a través del instituto de formación cultural y política Hannah Arendt.

"Curso virtual de filosofía política. Realidad y perspectivas de la Argentina bajo el pensamiento Mileista. Libertad, Estado y Sociedad. Debate y análisis crítico. Los contractualistas frente a la ética de la libertad de Rothbald. ¿Cuáles son las diferencias? Su noción del derecho de propiedad: ¿nuevo saqueo? Qué es lo que piensa y cree Milei, según sus autores preferidos. Vamos a debatir para ver hasta dónde estamos de acuerdo y hasta dónde no", resalta el instituto en su temario sobre el curso.

Javier Milei planifica un viaje a Miami para después de Semana Santa

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar al exterior después de Semana Santa. Con motivo de ser reconocido como “Embajador Internacional de la Luz” por la comunidad Jabad Lubavitch, congregación ortodoxa, el Jefe de Estado fue invitado el 10 de abril al nuevo centro jabadista de Bal Harbour, en Miami.

El primer mandatario viajará junto con su hermana, Karina Milei, el rabino Shimon Wahnish y el empresario Gerardo Werthein, nominados para las embajadas de Israel y Estados Unidos respectivamente. La Secretaria General de Presidencia también recibirá la distinción dada a Javier Milei por la entidad que apoya al exmandatario Donald Trump.

La invitación al evento dice expresamente que se le otorga la distinción de Embajador Internacional de la Luz por “su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad. Sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global”.

Fuente: Ámbito