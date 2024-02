En plena tensión, arman una cumbre de gobernadores para acercarse al Gobierno de Milei

El Gobierno de Javier Milei dará un primer paso para intentar retomar el diálogo con los gobernadores, tras días conflictivos marcados por las acusaciones del presidente por el fracaso de la Ley Ómnibus. La cumbre sería en la celebración por los 200 años de la batalla de Salta el próximo 20 de febrero.

Las listas negras de legisladores que votaron en contra de algunos artículos del proyecto y responde a mandatarios provinciales, y el mote de "traidores" que se les puso en la Casa Rosada.

Uno de los gobernadores que integra la lista es Gustavo Sáenz de Salta, en su caso todo comenzó cuando los legisladores votaron en contra de la delegación de facultades que fue uno de los puntos centrales del proyecto que se truncó en el Congreso.

En ese contexto, sumado al enfrentamiento de Milei con los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajará el martes a Salta para asistir a la celebración por los 200 años de la Batalla de Salta y, posteriormente, mantener una reunión con Sáenz y otros gobernadores que participarán del encuentro.

Según informaron, entre los asistentes estarán el mandatario peronista de Catamarca, Raúl Jalil, y el misionero Hugo Passalaqua. El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, uno de los radicales apuntados por el fracaso de la ley, no será parte del encuentro debido a que no estará en su provincia.

Carlos Sadir

Los gobernadores Gustavo Valdés, de Corrientes; y Leandro Zdero, de Chaco; también podrían sumarse. El primero podría tener un mano a mano con Milei horas antes, cuando el presidente encabece su primer viaje a una provincia para celebrar el décimo aniversario del Club Libertad de Corrientes. Valdés ya fue invitado por las autoridades del club y en su entorno no descarta que el gobernador pueda recibirlo.

Asimismo, ayer, durante un acto por la inauguración de la nueva circunvalación noroeste en la ciudad de Salta, el gobernador Sáenz fue muy duro en sus palabras y envió un claro mensaje al gobierno nacional, luego de los ataques reiterados de Milei y la avanzada de la Casa Rosada contra las provincias, a las que les quitó el subsidio al transporte, le frenó las obras públicas, les eliminó las transferencias discrecionales y les dio de baja el giro de fondos para el Fondo de Incentivo Docente.

"No nos vamos a arrodillar ante nadie. Solo ante Dios y la Virgen del Milagro. Acá no hay traidores ni mentirosos", fue la sentencia del mandatario, que hizo hincapié en las consecuencias de la política económica de Milei y la situación de crisis que se vive en todo el país. "Los jubilados la están pasando mal. No tienen ni para los medicamentos ni para comer", explicó.

Sáenz aseguró que hay "injusticias y asimetrías con el norte argentino" y que "todo el ajuste lo está pagando la gente". En ese sentido, se puso del lado de los docentes estatales y criticó al Gobierno por frenar los giros del Fondo de Incentivo Docente. "Vamos a defender a los maestros y su lucha", cerró.