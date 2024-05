Ezequiel Atauche, sobre la Ley Bases: "Tengo la esperanza de poder dictaminar la semana que viene"

El plenario de comisiones que trata de la Ley de Bases y la comisión de Presupuesto y Hacienda, que estudia el paquete fiscal, entraron en cuarto intermedio hasta el martes o miércoles de la próxima semana.

En este marco, el senador jujeño Ezequiel Atauche, quien preside el bloque de la Libertad Avanza en la Cámara alta, explicó en diálogo con Somos Jujuy: “hemos llamado un cuarto intermedio en ambas comisiones y estamos hablando con todos los senadores, terminado de modificar y aceptar las modificaciones que podemos darle a la ley”.

Consultado sobre la posibilidad de que la iniciativa del Gobierno avance la semana que viene en el Senado, el legislador nacional confió que tiene “la esperanza de que sí, que podemos dictaminar la semana que viene y sesionar”.

Sobre las modificaciones que propone la oposición Atauche afirmó que “hay cambios en blanqueo, hay cambios en el RIGI, hay cambios en Ganancias, hay cambios en privatizaciones y en instituciones protegidas, entre otras”. En este sentido, el senador por Jujuy sostuvo que “hay muchos muchas cosas que están proponiendo y muchas que estamos aceptando”.

Por último resaltó: “hemos abierto el diálogo con todos los senadores y entre los presidentes de los bloques, estamos trabajando fuertemente y estimo que las cosas van a ser positivas”.

EL TRATAMIENTO HASTA ACÁ

La Libertad Avanza pretendía, con el objetivo de obtener un dictamen, dejar las modificaciones para la votación en particular, pero hay un problema central: los senadores tienen preguntas sobre conceptos y objetivos de diversos artículos. En concreto no tienen definidos cuáles serían los cambios, si los hubiera, porque no entienden el alcance y la profundidad de algunos artículos.

En definitiva, es una situación muy compleja que podría implicar que hasta junio no haya aprobación en el Senado, y luego regresaría a Diputados para la etapa siguiente. El otro problema es que si la situación política sigue complicándose, con una fragmentación de la mayoría precaria obtenida en Diputados para la aprobación de la Ley Ómnibus, comienza a complicarse el tratamiento del DNU 70/23 (Decreto de Necesidad y Urgencia), que el oficialismo mantiene postergado luego del rechazo que recibió en Senado.