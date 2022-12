Fernández arremetió contra la Corte por la coparticipación: "No puede decirme que le pague a la Ciudad"

Alberto Fernández volvió a embestir en muy duros términos a la Corte Suprema por el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación y ratificó que, según su visión, el máximo tribunal no puede determinar que la Nación deba transferirle los fondos adeudados al gobierno porteño porque no tiene la potestad de anular una ley aprobada por el Congreso.

Si bien el lunes parecía que el Presidente había dado marcha atrás en su decisión de no acatar la cautelar de la Corte, en diálogo con C5N sentenció: “No puede decirme que le pague a la Ciudad”.

Y amplió: “Es como si el Congreso me dijera 'Presidente, usted no puede tener 20 ministerios' o 'el Ministerio de la Mujer sobra', no puede hacer eso. Como no puede decirme a mí cómo debo ejecutar el Presupuesto, o no puede decirme, preventivamente, porque es una medida cautelar, que le pague a la Ciudad. Y yo le digo 'no tengo presupuesto' y me dice 'páguele igual'. Eso no lo puede hacer. Eso es meterse en el funcionamiento de otros poderes y esos son, claramente, hechos de una gravedad enorme”.

“Es como si yo dijera que el señor Juan Pérez, que está siendo juzgado, lo considero inocente y lo declaro inocente, y saco un decreto declarando la inocencia del señor Juan Pérez. ¿Quién soy yo para hacer eso? O salgo y digo 'el sueldo de los empleados es este'. Yo no puedo hacer eso porque es un poder autónomo, como lo es también el legislativo”, agregó Fernández.

Y completó: “Se meten constantemente en los otros poderes con la excusa de que ellos son los que tienen que mantener la calidad institucional y los que tienen la última palabra sobre los actos de los otros poderes. Creo que la Corte se extralimitó de un modo muy peligroso y grave”.

“Yo creo que el problema de la Corte, lo digo como hombre de derecho, es que ha perdido el sentido del derecho, todo criterio de Justicia. El problema es que esta lógica beneficia a un sector de la política argentina, que es el que se opone a la reforma de la Justicia”, afirmó el mandatario.

Consultado por la posibilidad de avanzar en un juicio político contra los jueces, Fernández dijo que están “analizando la situación” pero aclaró que “no está en las funciones del Presidente avanzar” en ese camino.

Consultado por la situación económica, destacó el rol de Sergio Massa al resaltar que ambos tienen una mirada común “sobre lo que debe ser la economía. El déficit es malo, cuando hay que gastar lo que tiene es malo porque eso se resuelve con endeudamiento o emisión. Demostró una gran habilidad para encontrar soluciones a los problemas”.

Sobre el acuerdo firmado con el FMI durante la gestión de Martin Guzmán, aclaró que no se arrepiente de esa medida y agregó: “Contra todos los pronósticos cumplimos con el programa, la economía está creciendo, el empleo se está recuperando y el famoso ajusto que decía no sucedió”.

En ese sentido, el Presidente consideró que Kristalina Georgieva debe considerar la realidad en el mundo porque “la economía está en guerra”.

Fuente Infobae.