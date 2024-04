Fuerte interna en el kirchnerismo por el rol de Cristina Kirchner: Larroque cuestionó su conducción y La Cámpora lo cruzó

La tensión en el peronismo, tras la derrota en las elecciones presidenciales, no se calma. Ahora el encargado de subir la temperatura fue el ministro de la Comunidad de la Provincia, Andrés "Cuervo" Larroque, quien apuntó duramente contra dirigentes de La Cámpora y los acusó de no haber "puesto todo" en la elección de 2023 que en la Provincia ganó Kicillof. Pero no fue todo. El ministro bonaerense fue por más y envió mensaje críticos a Cristina Kirchner por su estilo de condución y recibió duras respuestas de camporistas como Mariano Recalde y Mayra Mendoza.

Larroque, que fue uno de los fundadores de La Cámpora, pero hace tiempo que se distanció y creó otra agrupación, La Patria es el otro, que responde al gobernador bonaerense

La frase que disparó al interna en el PJ la pronunció Larroque el sábado en un acto en San Vicente en el que se juntaron para conmemorar un nuevo aniversario de lo que fue la presentación de Cristina Kirchner en los tribunales de Comodoro Py el 13 de abril de 2016 donde fue indagada por corrupción por el fallecido juez Claudio Bonadio.

Larroque con Cristina

Larroque sostuvo que Kicillof obtuvo la reelección y quizás “no con toda la colaboración necesaria de nuestra fuerza política” en una clara crítica a La Cámpora. Maximo Kirchner mantiene desde hace rato diferencias con el gobernador.

Y luego incluso se animó a cuestionar la conducción de Cristina Kirchner: "¿Qué significa la conducción de Cristina? ¿Qué es la conducción de Cristina? ¿Que tres ñatos te manden un WhatsApp?", cuestionó. Y luego amplió: “Yo no quiero esa conducción de Cristina, quiero la conducción con movimiento popular, cuadros auxiliares de conducción, mesas de discusión, con debate, con programa, con método y movilización”.

Uno de los encargado de bancar a Larroque fue el intendente de Ensenada, Mario Secco, que siempre fue un ferviente cristinista y que hoy es muy cercano a Kicillof. Secco también apuntó a la conducción de la ex presidenta. “No es bueno que Cristina mande mensajes por Whatsapp a través de otros compañeros que no respetan a algunos, eso te hace calentar. Porque vos sos un luchador que siempre estuviste dando la cara, que tuviste disciplina partidaria, compromiso con tu frente político y que después un cuatro de copas te mande un mensajito... hace calentar a cualquiera”, manifestó el dirigente kirchnerista en comunicación con radio Futuröck.

Axel Kicillof

La avanzada de Larroque contra Cristina y La Cámpora tuvo respuesta. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. "No tengo palabras ante esa falta de respeto", dijo al ser consultada sobre los cuestionamientos de Secco y Larroque.

"No es solo la conducción de Cristina, sino su capacidad, su humanidad. Algunas declaraciones dejan de lado lo humano, y son netamente en el plano de la especulación política, eso para mi es nefasto", agregó Mayra Mendoza.

En la misma salió a hablar Mariano Recalde, titular del PJ porteño y hombre de La Cámpora. "No entiendo cuando el Cuervo Larroque dice que hay un compañero que anda en una cosa rara, pensé que hablaba de Guillermo Moreno". Y tras asegurar que nunca vio a un dirigente del kirchnerismo cuestionando a Kicillof, le retrucó a Larroque: "El que cuestiona a Cristina anda en algo rarísimo".

