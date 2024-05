"Gabinete en revisión": Milei evalúa los cambios en su equipo y mantiene a tres ministros como intocables

A dos semanas de cumplir seis meses de gestión, Javier Milei llega al 25 de Mayo sin pacto con los gobernadores y con una novedad que se autorregaló: puso en revisión a todo el Gabinete a horas del acto en Córdoba .

“Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases que puede salir bien o puede no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el Gabinete, no solo Posse”, dijo el Presidente en declaraciones televisivas en medio de rumores sobre un descontento creciente con el jefe de Gabinete, en la cuerda floja.

Emulando a la famosa frase de su némesis política, Cristina Kirchner, sobre los “funcionarios que no funcionan”, Milei dijo que, sea sancionada o no la ley Bases, “se evalúa lo qué funcionó y lo que no, se cambia”.

LOS TRES INAMOVIBLES DEL GABINETE

Mientras gran parte de los funcionarios espera con temor el boletín, hay por lo menos tres nombres que quedarían firmes: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que Milei califica de “talibana” al igual que él; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que tras bajar la inflación cosechó elogios del Presidente (”A Toto lo voy a llamar chanchito de yeso porque para sacarle un mango hay que romperlo todo. Él es irrompible y si alguien quiere romperlo, primero me va a tener que romper a mí”, dijo ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción); y su amiga personal, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Según Milei y su séquito más cercano -es decir su hermana Karina y su asesor estrella Santiago Caputo-, el resto de los funcionarios mostró una gestión sin muchos éxitos y como Nicolás Posse, podría estar caminando al borde del abismo, a la espera del último empujón.

Gobierno y Gabinete

Entre los nombres que podrían sumarse hay uno que cobró fuerza, a raíz de las propias declaraciones de Milei: Federico Sturzenegger. Según dijo el Presidente si se aprueba la Ley Bases, el asesor sin cargo que merodea por la Casa Rosada por fin tendría uno.

Con la aprobación de la ley Bases “culminaría una primera parte de las reformas estructurales”, por lo que el Gobierno pasaría “a la segunda parte” del programa. “Ahí entra Federico Sturzenegger como ministro. Es un caso de 2+2 igual cuatro”, sostuvo Milei sin dar más precisiones.

Milei necesita resultados tangibles para convencer a los inversores. El mercado comienza a mostrar señales de desconfianza y preocupación. El dólar blue subió y los bonos cayeron. Wall Street y la City porteña no son militantes de LLA y parecen insensibles a las tapas de la revista Time y los one man show de Milei, su batalla cultural y sus diatribas contra el “maldito socialismo” en Madrid o el Luna Park.

En casi seis meses de gestión, Milei no logró aún sacar ni una sola ley del Congreso. La Ley Bases está estancada en el Senado y los diputados de Unión por la Patria y de dos partidos semialiados (Hacemos Coalición Federal y la Unión Cívica Radical) se juntaron en una votación y obtuvieron una amplia mayoría.

El Congreso ya le mostró los dientes a Milei para ponerle un límite. Ahora siguen las negociaciones en el Senado, con un equipo en revisión. Y la economía sigue en recesión, con un desplome del 8,4% de la actividad industrial. La realidad golpea a la puerta del Cabildo del 25 de mayo.

Fuente: Todo Noticias.