Ganancias, inflación e impuestos: las definiciones de Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este viernes que "la inflación de marzo va a estar en torno al 10%". Este número difiere del de los analistas que lo ubican entre 12% y 13%.

"Todo el mundo pensaba ese número pero la inflación está colapsando", indicó el ministro y agregó: "Mirá lo que es alimentos y bebidas en la primera semana de abril. En los supermercados se está viendo deflación de entre 3% y 5%".

“Creo que definitivamente las cosas mucho mejor de lo que se pronosticaba. Si a cualquiera le hubieras preguntado si íbamos a estar en equilibrio fiscal habiendo comprado casi 13 mil millones de reservas, la inflación a la baja y el dólar más bajo que cuando llegamos, nadie lo hubiese pensado”, remarcó. Caputo reafirmó que "los precios están bajando" y apuntó que "la carne está en promedio prácticamente a niveles de diciembre o enero".

En la puja por los precios, la conversación llegó al desabastecimiento de repelente para mosquitos en medio de una epidemia de dengue: “El caso de los repelentes es diferente porque hay un shock de demanda, entonces la oferta no puede responder con suficiencia. Ahora tomamos medidas, como que por 30 días se pueda importar y Johnson va a traer aviones llenos de repelente para abastecer a todo el país”.

Impuesto a las Ganancias: Caputo justificó la reinstauración

En relación al Impuesto a las Ganancias, justificó el intento de reinstauración del mismo al declarar que es ''un impuesto que se paga en todo el mundo'', pero ''con un piso más alto''.

Sobre el piso, descartó que sea de $1.200.000 y aclaró que están escuchando a los gobernadores en el marco de las negociaciones por la polémica vuelta del impuesto.

Caputo expresó que "le encantaría bajar impuestos" pero que eso generaría déficit

El ministro de Economía Luis Caputo se refirió a una las mayores preocupaciones de los habitantes del país: los impuestos. La baja de los mismos fue una parte importante de la campaña electoral de Javier Milei.

Caputo explicó que no es posible bajar los impuestos por el momento: “Hay que dar vuelta todo un proceso desarrollado durante años. Es la consecuencia de hacer las cosas mal. Me encantaría bajar impuestos, pero el primer impacto es que vamos a recaudar menos y entonces tenés déficit”.

Además, mencionó que no tiene que volver a repetirse lo que sucedió en 2019: “No vamos a poder cumplir y en 4 años vuelve Cristina. Ya pasó con Macri”. En tanto, el ministro afirmó que “Argentina primero tiene que mostrar resultados. Ganás credibilidad y después, con superávit, podés bajar impuestos. Y esto puede pasar el año que viene”.

Con el FMI "no hay preacuerdo todavía" dijo Caputo

Al respecto de su próximo viaje a Washington para reunirse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Caputo dijo que están hablando y que "no hay preacuerdo todavía". "Típicamente cuando un país va al Fondo, va porque la cosa está yendo mal. Ahora estamos tratando de llegar a un acuerdo con el Fondo con las cosas yendo bien", analizó.

Caputo aseguró que a las prepagas "se les fue la mano"

Además, en la entrevista con Jonatan Viale en el canal TN, aseguró que a las prepagas "se les fue la mano" con el aumento en sus planes. En ese sentido, apreció que los empresarios tienen que "apostar al país" incluso si este año "les toca perder".

"Se les recontra fue la mano y yo me enojo porque es un claro caso de aumento por encima de la inflación", expresó el ministro de Economía y analizó: "Para mí no es solo un tema económico, y eso hablamos en la reunión con supermercadistas: no alcanza solamente con el voto. Nosotros estamos yendo con un modelo diferente. Lógicamente yo puedo entender que en el ADN del argentino culturalmente esté que todo va a salir mal, pero todos tenemos que entender que para que el país cambie todos tenemos que cambiar algo, empezando por los empresarios".

Respecto a que pasará con los precios de las prepagas informó que están "viendo qué se puede hacer". "De alguna manera habrá que hacerlos competir o entender que esto es parte de un cambio cultural".

Caputo confronta con Moyano: "No le vamos a homologar la paritaria a Camioneros porque no es razonable"

La disputa por la homologación de paritarias tiene un nuevo capítulo, aunque podría no ser el último. Luego de que Pablo Moyano insista con el pedido a Nación de que reconozca el aumento salarial que alcanzó Camioneros (de 25% en marzo y de 20% en abril) el ministro de Economía Luis Caputo rechazó la posibilidad de homologación.

Consultado sobre ese reclamo, Caputo aseguró que "no lo vamos a homologar porque tiene que tener una lógica la paritaria. Las paritarias son libres pero vos después, como regulador con la Secretaría de Trabajo, tenés que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que te va a generar un problema?".

