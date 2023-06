Gerardo Morales: "Yo soy candidato a presidente, no voy a ser candidato a senador"

Este lunes el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales , brindó una conferencia para referirse a las protestas y manifestaciones que tienen lugar en la provincia.

Además, Morales aclaró que no baja su candidatura a presidente y reafirmó que no irá en las listas para ocupar un lugar en el Senado. "Yo soy candidato a presidente, no voy a ser candidato a senador", sintetizó.

El mandatario enfatizó en su respuesta y aseguró: “Lo dejo en claro porque comenzaron a correr cosas, soy candidato a presidente y voy a tener esa responsabilidad si es que el pueblo me elige”

Asimismo, Morales expresó: “Ya lo dije cuando mandé la reforma de la Constitución que no iba a ser candidato a gobernador y decían que después de esta reforma podía ser elegido de nuevo. Dejen de mentir, ya hay un gobernador”.

